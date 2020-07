GTA San Andreas ist am 29. Oktober 2004 in Europa für die PlayStation 2 veröffentlicht worden. Mittlerweile könnt ihr den Titel auf vielen weiteren Plattformen zocken – darunter PS4, Xbox One und PC. Dennoch ist der Titel mittlerweile natürlich ordentlich in die Jahre gekommen und sieht in optischer Hinsicht nicht mehr taufrisch aus.

GTA San Andreas in neuem Grafikgewand

Umso beeindruckender ist das Projekt von drei südamerikanischen Grafikern. Diese haben es sich zur Aufgabe gemacht die Spielwelt von San Andreas auf Basis der Unreal Engine 4 von Epic Gamrs komplett neu zu erstellen. Das Ergebnis ist „GTA San Andreas“ in einem völlig neuen, modernen Grafikgewand, das bei allen Fans des beliebten Serienteils für offene Münder sorgen dürfte. Anschauen könnt ihr euch das Resultat in dem unterhalb dieser Zeilen eingebundenen Video.

Unreal Engine 4: Hübsche Kulisse für Ingame-Aufnahmen

Komplett wurde die Spielwelt von den drei Entwicklern allerdings nicht neu erstellt, denn ein vollständiges Remake von „GTA San Andreas“ war dabei nicht das Ziel. Schließlich sollen die hübschen Locations lediglich als Hintergrund für Ingame-Filme herhalten. Zudem dürfte der Trailer nicht in Echtzeit gerendert worden sein und nur die Schokoladenseite des Projekts zeigen.

Letztendlich ist es natürlich trotzdem sehr beeindruckend, was nur drei Leute hier geschafft haben. Dadurch können wir in der Erinnerung schwelgen und uns an die guten alten Zeiten erinnern, als wir die Spielwelt von San Andreas unsicher gemacht haben.