RTX 3080 kaufen im Juli 2022: Bei diesen Händlern werdet ihr fündig

Die RTX 3080 und RTX 3080 Ti sind mittlerweile in sämtlichen Custom-Versionen bei Händlern wie Alternate, Mindfactory und Co. gut erhältlich. Die Preise sind in der letzten Zeit nicht mehr gestiegen, sondern sinken nach und nach leicht.

Wichtige Info: Am 11. Januar 2022 ist die RTX 3080 mit 12 statt 10 GB veröffentlicht worden.

MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO LHR für 1.699 Euro kaufen

Hinweis: Im Folgenden listen wir euch alle Custom-Modelle der RTX 3080 Ti bei den verschiedenen Händlern auf. Hinter den genauen Beschreibungen geben wir in Klammern an, ob das jeweilige Modell aktuell verfügbar ist oder nicht. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig, damit ihr stets ein übersichtliches Bild der derzeitigen Verfügbarkeit erhaltet.

Bei Proshop werden aktuell lediglich verschiedene Bundles mit der RTX 3080 angeboten.

Im Shop von Notebooksbilliger werden aktuell lediglich verschiedene Bundles mit der RTX 3080 angeboten.

Update vom 26. Mai 2021: Die Verfügbarkeit der RTX 3080 ist weiterhin sehr schlecht. Da sich daran in der nächsten Zeit wohl kaum etwas ändern wird, empfehlen wir euch einen Blick auf die beiden kommenden Grafikkarten RTX 3070 Ti und RTX 3080 Ti zu werfen, die mit großer Wahrscheinlichkeit von Nvidia im Rahmen der Computex während einer Keynote vorgestellt werden. Der Release der beiden Karten dürfte demnach in der ersten sowie zweiten Juniwoche stattfinden.

Wir gehen zwar auch bei diesem Hardware-Launch nicht davon aus, dass die Kontingente sonderlich groß ausfallen werden, dennoch solltet ihr euer Glück versuchen. Wir werden euch in diesem Ticker natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, sollte es Neuigkeiten zur Verfügbarkeit der RTX 3080 oder den zwei neuen Modellen geben.

Update vom 25. Mai 2021: Derzeit ist die RTX 3080 in allen Onlineshops komplett ausverkauft. Kaufen könnt ihr sie höchstens in einem Gaming-PC oder Gaming-Notebook.

Wann ist die RTX 3080 wieder verfügbar?

Update vom 24. Mai 2021: Die Verfügbarkeit der GeForce RTX 3080 in den verschiedenen Onlineshop ist weiterhin sehr schlecht. Dennoch solltet ihr Shops wie Alternate und Co. regelmäßig im Blick behalten und die folgenden Links checken.

Originalmeldung vom 17. September 2020: Nvidia hat Anfang September im Rahmen eines Events seine neue Grafikkarten-Generation offiziell vorgestellt. Die kommende RTX-Serie soll durch die Ampere-Technik Spielern deutlich mehr Leistung zur Verfügung stellen, während der Preis im Vergleich zu der vergangenen Generation für die gebotene Performance sehr fair gestaltet ist.

Geforce RTX 3080 erscheint am 17. September 2020

Bemerkenswert: Die RTX 3070 soll 60 Prozent schneller sein als die GeForce RTX 2070. Zeitgleich ist sie stärker als die GeForce RTX 2080 Ti. Genaue Daten und Benchmarks zu der RTX 3080 gibt es seit dem Datum des Embargos für die internationale Berichterstattung. Der Release der GPU erfolgte ebenfalls an diesem Tag. Der Preis der Founders Edition von Nvidia liegt bei 699 Euro.

Techniche Daten der GeForce RTX 3080

Nvidia CUDA-Recheneinheiten: 8704

8704 Boost-Taktung: 1,71 GHz

1,71 GHz Speichergröße: 10 GB

10 GB Speichergeschwindigkeit: GDDR6X

Einen Überblick zu der neuen Grafikkarten-Generation mit der Ampere-Technik haben wir euch in diesem Beitrag übersichtlich zusammengefasst.

Custom-Modelle bei Händlern aufgetaucht

Im Laufe der Zeit sind immer mehr Grafikkarten von Herstellern wie Asus, PNY und Evga aufgetaucht, deren Design sich teils deutlich von den Standard-Modellen unterschiedet. Wenn ihr weitere Infos dazu erhalten möchtet, lest gerne diesen Beitrag durch.