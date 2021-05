RTX 3080 Ti kaufen im Juni 2021: Bei diesen Händlern wird sie verfügbar sein

Zwar hat Nvidia bislang nicht offiziell bestätigt, wann die neue Grafikkarte RTX 3080 Ti offiziell erscheinen wird, der Termin ist allerdings ein offenes Geheimnis. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Hersteller die RTX 3080 Ti während einer Nvidia-Keynote im Rahmen der Computex 2021 am 1. Juni 2021 enthüllen. Der Release dürfte bereits am Donnerstag, den 10. Juni stattfinden.

Wir listen euch im Folgenden alle Händler auf, die das Flaggschiff für Gamer voraussichtlich ab dem offiziellen Release zum Kauf anbieten werden. Außerdem verraten wir euch alle wichtigen Infos um die wohl wichtigste Frage: Wie steht es um die Verfügbarkeit der RTX 3080?

Wir gehen zwar auch bei diesem Hardware-Launch nicht davon aus, dass die Kontingente sonderlich groß ausfallen werden, dennoch solltet ihr euer Glück versuchen. Wir werden euch in diesem Ticker natürlich regelmäßig auf dem Laufenden halten, sollte es Neuigkeiten zur Verfügbarkeit der RTX 3080 Ti geben.

Wann ist die RTX 3080 Ti verfügbar?

Nvidia hat bislang keinen offiziellen Release-Termin für die RTX 3080 Ti kommuniziert. Sehr wahrscheinlich wird die Karte aber während der Nvidia-Keynote am 1. Juni um 7 Uhr deutscher Zeit im Rahmen der Computex 2021 enthüllt. Der Verkaufsstart dürfte laut der verschiedenen Gerüchte und Spekulationen im Netz am Donnerstag, den 10. Juni 2021 stattfinden. Einen Tag zuvor, am 9. Juni, dürfte zudem das Embargo für Testberichte fallen.

Wie teuer wird die RTX 3080 Ti sein?

Wie teuer werden die neuen Grafikkarten ausfallen? Einige Händler in der EU listen bereits verschiedene Custom-Modelle der RTX 3080 Ti, weshalb wir einen kleinen Einblick auf die zu erwartenden Preise erhalten. Das günstigste Modell ist die MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio für 2.230 Euro. Das teuerste Modell, die Gigabyte RTX 3080 Ti Aorus Master, liegt bei stolzen 2.780 Euro. Diese Preise könnten abhängig von Angebot und Nachfrage sogar noch deutlich höher ausfallen. Möchtet ihr euch also die neue Grafikkarte zulegen, müsst ihr dafür ziemlich tief in die Tasche greifen. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr schnell genug seid und zum Release überhaupt eine Karte bestellen könnt.

Wie steht es um die Verfügbarkeit der RTX 3080 Ti

Wird die RTX 3080 Ti direkt zum Release ausverkauft sein? Es kann davon ausgegangen werden, dass die Verfügbarkeit der RTX 3080 Ti zum Release ziemlich schlecht aussehen wird. Wir tippen darauf, dass die verschiedenen Onlinehändlern lediglich überschaubare Kontingente der Grafikkarte erhalten werden, die innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft sind. Geringe Mengen dürften dann nach der Veröffentlichung zu steigenden Preisen hier und da immer mal wieder angeboten werden.

Unser Tipp: Erstellt euch bei Händlern wie Alternate und Notebooksbilliger.de im Vorfeld einen Account, um pünktlich zum Verkaufsstart bestellen zu können.

Die verschiedenen Custom-Modelle der RTX 3080 Ti werden voraussichtlich bei Alternate zum Kauf angeboten.

Auch im Shop von Mindfactory solltet ihr zum Release einen Blick hineinwerfen.

Bei Saturn und MediaMarkt sieht die Verfügbarkeit von neuen Grafikkarten in der Regel noch schlechter aus. Wir empfehlen euch eher bei Alternate, Mindfactory oder Notebooksbilliger.de vorbeizuschauen.

Spezifikationen der RTX 3080 Ti im Überblick

Bislang gibt es noch keine offiziellen Infos zu den Spezifikationen der GeForce RTX 3080 Ti. Es wird aber davon ausgegangen, dass die RTX 3080 Ti über einen Basistakt von 1.365 Megahertz sowie einen Boost-Takt von 1.665 MHz verfügt. Zusammengefasst könnte die RTX 3080 Ti eine RTX 3090 mit halbiertem Speicher (12 GByte) sein. Demnach dürfte die RTX 3080 Ti in Bezug auf ihre Leistung sehr eng an die Performance der großen Schwester herankommen. Im Vergleich zur normalen RTX 3080 wird von einer Leistungssteigerung in Höhe von 10 bis 15 Prozent ausgegangen.

Die Founders Edition der RTX 3080 Ti wird aller Voraussicht den gleichen Kühler wie die RTX 3080 verwenden, der mit 320 Watt (TDP) spezifiziert ist.

Die möglichen Spezifikationen der RTX 3080 Ti im Vergleich mit anderen Karten der RTX 3000-Reihe:

RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 Chip GA102-300-A1 GA102-225-A1 GA102-200-KD-A1 GA104-300-A1 FP32-ALUs 10.496 (82 SMs, 7 GPCs) 10.240 (80 SMs, 7 GPCs) 8.704 (68 SMs, 6 GPCs) 5.888 (46 SMs, 6 GPCs) TMUs 328 320 272 184 Basis/Boost-Takt 1.400/1.700 MHz 1.365/1.665 MHz 1.440/1.710 MHz 1.500/1.730 MHz Videospeicher 24 GByte GDDR6X 12 GByte GDDR6X 10 GByte GDDR6X 8 GByte GDDR6 Release-Preis 1.550 Euro (?) 720 Euro 520 Euro