GeForce RTX 3080: Vorbestellungen starten morgen

Nvidia hat Anfang September im Rahmen eines Events seine neue Grafikkarten-Generation offiziell vorgestellt. Die kommende RTX-Serie soll durch die Ampere-Technik Spielern deutlich mehr Leistung zur Verfügung stellen, während der Preis im Vergleich zu der vergangenen Generation für die gebotene Performance sehr fair gestaltet ist.

Vorbestellungen der RTX 3080 starten morgen

Bislang sind seitens Nvidia die RTX 3070 und 3080 sowie mit der RTX 3090 ein Modell, das im eher hochpreisigen Segment angesiedelt ist, bekannt gegeben worden.

Möchtet ihr sowieso schon seit längerer Zeit eine neue Grafikkarte kaufen, dann könnte der September der perfekte Monat dafür sein. Schließlich kann die RTX 3080 ab dem morgigen Dienstag, den 15. September 2020 offiziell vorbestellt werden.

RTX 3080 erscheint am 17. September 2020

Bemerkenswert: Die RTX 3070 soll 60 Prozent schneller sein als die GeForce RTX 2070. Zeitgleich ist sie stärker als die GeForce RTX 2080 Ti. Genaue Daten und Benchmarks zu der RTX 3080 werden erst am kommenden Donnerstag, den 17. September erwartet, da an diesem Datum das Embargo für die internationale Berichterstattung fällt. Der Release der GPU erfolgt ebenfalls an diesem Tag. Der Preis der Founders Edition von Nvidia liegt bei 699 Euro.

Techniche Daten der GeForce RTX 3080

Nvidia CUDA-Recheneinheiten: 8704

8704 Boost-Taktung: 1,71 GHz

1,71 GHz Speichergröße: 10 GB

10 GB Speichergeschwindigkeit: GDDR6X

Einen Überblick zu der neuen Grafikkarten-Generation mit der Ampere-Technik haben wir euch in diesem Beitrag übersichtlich zusammengefasst.

Wenn ihr gerne wissen möchtet, wann die RTX 3070 und RTX 3090 erscheinen, schaut gerne in unseren umfangreichen Preorder-Guide hinein.

Custom-Modelle bei Händlern aufgetaucht

Vor einigen Tagen sind immer mehr Grafikkarten von Herstellern wie Asus, PNY und Evga aufgetaucht, deren Design sich teils deutlich von den Standard-Modellen unterschiedet. Wenn ihr weitere Infos dazu erhalten möchtet, lest gerne diesen Beitrag durch.