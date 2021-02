GeForce RTX 3060 ab dem 25. Februar kaufen! Liste aller Händler und Custom-Modelle

Ab dem 25. Februar 2021 könnt ihr die GeForce RTX 3060 kaufen. Die bislang kleinste Grafikkarte der neuen Ampere-Architektur wird von zahlreichen Händlern in unterschiedlichen Custom-Ausführungen angeboten. Wir geben euch in diesem Kauf-Guide einen Überblick der einzelnen Modell von MSI, Asus, Gigabyte und Co.

GeForce RTX 3060: Ab dem 25. Februar 2021 kaufen!

Die Nvidia GeForce RTX 3060 erscheint am 25. Februar 2021. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 319 Euro und somit noch einmal 100 Euro unter dem Preis der GeForce RTX 3060 Ti. Da aber auch diese Grafikkarte nur sehr schlecht erhältlich sein dürfte, erwarten wir deutlich höhere Preise bei den verschiedenen Custom-Modellen. Im Onlineshop von Proshop wird die GeForce RTX 3060 schon jetzt zu Preisen zwischen 499 und 649 Euro angeboten.

Um wie viel Uhr wird die GeForce RTX 3060 freigeschaltet?

Das Embargo für die Berichterstattung endet am 25. Februar um 15 Uhr, während die Veröffentlichung der RTX 3060 bei den verschiedenen Händlern um 18 Uhr stattfinden soll.

Embargo für Testberichte: 25. Februar 2021 um 15 Uhr

25. Februar 2021 um 15 Uhr Veröffentlichung der GeForce RTX 3060: 25. Februar 2021 um 18 Uhr

Die nachfolgenden Shops bieten die GeForce RTX 3060 voraussichtlich an:

MediaMarkt (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Saturn (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Amazon (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Alternate (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) ARLT (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Cyberport (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Mindfactory (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Otto (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Notebooksbilliger (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Caseking (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Proshop (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Nvidia-Shop (Nicht verfügbar)

Custom-Modelle der RTX 3060 bei Alternate kaufen

GIGABYTE GeForce RTX 3060 AORUS MASTER 8G

GIGABYTE GeForce RTX 3060 Vision OC 8G

GIGABYTE GeForce RTX 3060 Gaming OC

Gainward GeForce RTX 3060 Phantom GS 8G

Gainward GeForce RTX 3060 Phoenix GS

MSI GeForce RTX 3060 GAMING X TRIO

MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC

MSI GeForce RTX 3060 SUPRIM 8G

MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 3X OC

ZOTAC GeForce RTX 3060 AMP HOLO

ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC

ASUS GeForce RTX 3060 DUAL

ASUS GeForce RTX 3060 TUF GAMING OC

ASUS GeForce RTX 3060 ROG-STRIX GAMING OC WHITE

ASUS GeForce RTX 3060 ROG-STRIX GAMING OC

Palit GeForce RTX 3060 GameRock OC 8G

Palit GeForce RTX 3060 GameRock 8G

Palit GeForce RTX 3060 Jetstream 8G

Palit GeForce RTX 3060 GamingPro OC 8G

Wie steht es um die Verfügbarkeit?

Genau wie bei der PS5, der Xbox Series X und den neuen AMD-Prozessoren, sieht die Verfügbarkeit der neuen Grafikkarten, sowohl von Nvidia als auch von AMD weiterhin sehr schlecht aus.

Welche Partner-Karten werden angeboten?

Die folgenden Hersteller werden Partner-Karten bzw. Custom-Modelle der Nvidia GeForce RTX 3070 anbieten. Dabei handelt es sich in der Regel um Grafikkarten, die übertaktet worden sind und durch eine eigene eingebaute Kühllösung eine bessere Performance bieten, als es bei der Founders Edition der Fall ist.

Die GeForce RTX 3060 wird jedoch keine Founders Edition erhalten. Somit werden zum Marktstart ausschließlich Custom-Karten von Gigabyte, MSI, Inni3D, Palit, EVGA, Asus, Gainward, PNY, Zotac sowie kleineren Herstellern angeboten:

Geforce RTX 3060 im Detail

Einige Details in technischer Hinsicht hat Nvidia bislang bereits bekannt gegeben. Bekannt ist, dass die RTX 3060 um die 13 TFLOPS an Rechenleistung sowie 12 GB an GDDR6-Grafikspeicher verfügen wird. Zum Vergleich: Die RTX 3060 Ti hat lediglich 8 GB, wodurch die RTX 3060 insgesamt einen um 4 GB größeren Grafikspeicher verbaut hat. Interessant ist, dass selbst die RTX 3080 nur 10 GB Grafikspeicher bietet. Anscheinend hat sich Nvidia die Kritik aufgrund von zu wenig Speicher noch einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen.

Nvidia-Modell GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Ti GPU Ampere (GA106) Ampere (GA104) NVIDIA CUDA-Recheneinheiten 3584 4864 NVIDIA-Architektur Ampere Ampere Basis-Takt 1.320 MHz 1.410 MHz Boost-Takt 1.780 MHz 1.665 MHz Speicherkapazität 12 GByte GDDR6 8 GByte GDDR6 Speichertyp GDDR6 GDDR6 Speicherinterface 192 Bit 256 Bit TDP 170 Watt 200 Watt Preis 319 Euro 420 Euro