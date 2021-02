GeForce RTX 3060: Release-Termin steht fest, am 25. Februar geht es los!

Nvidia hatte die neue Mittelklasse-Grafikkarte GeForce RTX 3060 im Rahmen der Fachmesse für Unterhaltungselektronik CES 2021 im Januar offiziell angekündigt. Der Hersteller nannte während der Enthüllung Ende Februar 2021 als ungefähren Zeitraum für die Veröffentlichung der bislang kleinsten Karte der neuen Ampere-Architektur.

Veröffentlichung der GeForce RTX 3060 am 25. Februar 2021

Nun wissen wir endlich mehr und dürfen uns auf einen festen Release-Termin in der kommenden Woche einstellen. So bestätigte Nvidia gegenüber der US-Presse, wie zum Beispiel der Webseite Anandtech, dass die GeForce RTX 3060 am Donnerstag, den 25. Februar 2021 erscheinen wird. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 320 Euro und somit noch einmal 100 Euro unter dem Preis der GeForce RTX 3060 Ti. Bedingt durch die sehr schlechte Verfügbarkeit werden die Custom-Modelle dieser Karte aktuell jedoch zu deutlich höheren Preisen angeboten, wenn sie denn überhaupt mal für kurze Zeit verfügbar ist.

Embargo für Testberichte: 25. Februar 2021 um 15 Uhr

Ebenfalls am 25. Februar um 15 Uhr deutscher Zeit werden erste Testberichte zu der neuen Grafikkarte erwartet. Der Verkauf wird erst ab 18 Uhr in Onlineshops wie Alternate, Caseking, Noteboogsbilliger und Co. freigeschaltet. Wir erwarten allerdings eine ähnlich schlechte Verfügbarkeit wie es schon bei den vorherigen Karten der Ampere-Architektur der Fall war.

Im Falle der GeForce RTX 3060 wird es übrigens keine Founders Edition von Nvidia geben. Somit werden zum Marktstart ausschließlich Custom-Karten von Gigabyte, MSI, Inni3D, Palit, EVGA, Asus, Gainward, PNY, Zotac sowie kleineren Herstellern angeboten. Erste Testberichte werden also lediglich auf den verschiedenen Custom-Modellen basieren.

Nvidia-Modell GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Ti GPU Ampere (GA106) Ampere (GA104) NVIDIA CUDA-Recheneinheiten 3584 4864 NVIDIA-Architektur Ampere Ampere Basis-Takt 1.320 MHz 1.410 MHz Boost-Takt 1.780 MHz 1.665 MHz Speicherkapazität 12 GByte GDDR6 8 GByte GDDR6 Speichertyp GDDR6 GDDR6 Speicherinterface 192 Bit 256 Bit TDP 170 Watt 200 Watt Preis 319 Euro 420 Euro