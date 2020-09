Nach der GeForce RTX 3080, die am 17. September von Nvidia veröffentlicht wurde, folgt in der kommenden Woche mit der GeForce RTX 3090 die laut Nvidia schnellste GPU für Spiele. Zwar gibt es bislang noch keine offizielle Benchmarks zu dem Grafikkarten-Monster, doch in der kommenden Woche am 24. September 2020 steht bereits der offizielle Verkaufstermin statt. Kurz vorher dürfte außerdem das Embargo für die RTX 3090 fallen, weshalb wir mit ersten Ergebnisse bezüglich der Leistung rechnen können.

Hinweis: Noch kann die RTX 3090 nicht vorbestellt werden. Wir rechnen damit, dass der Kauf erst am offiziellen Release-Tag möglich sein wird. Ihr solltet euch in jedem Fall beeilen, da die GPU, ähnlich wie die RTX 3080, sehr wahrscheinlich ziemlich schnell ausverkauft sein wird.

Großes Chaos beim Launch der RTX 3080

Bislang sind seitens Nvidia die Geforce RTX 3070, RTX 3080 und die RTX 3090 bekannt gegeben worden. Auf eine GeForce RTX 3060 Ti mit 4.864 Shader gibt es derzeit immer mehr Hinweise.

Möchtet ihr sowieso schon seit längerer Zeit eine neue Grafikkarte kaufen, dann könnte der September der perfekte Monat dafür sein. Schließlich kann die GeForce RTX 3080 seit dem 17. September 2020 offiziell erworben werden. Allerdings war die Karte bereits wenige Minuten nach dem offiziellen Start am vergangenen Donnerstag um 15 Uhr ausverkauft. Auch Nvidia selbst hatte nicht mit einem solchen Ansturm gerechnet, weshalb die offizielle Webseite kurzzeitig nicht mehr erreichbar war.

Die nachfolgenden Shops werden die RTX 3090 zum Verkauf anbieten:

Custom-Modelle der RTX 3090 in Übersicht

Neben der Founders Edition der Nvidia GeForce RTX 3090 wird es zum Start in der kommenden Woche zahlreiche unterschiedliche Custom-Modelle von Asus, MSI, Gigabyte, Gainward, Zotac, Palit und Evga geben. Wir geben euch einen Überblick der verschiedenen Modelle:

ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix 24G

ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming 24G

ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming O24G

ZOTAC GeForce RTX 3090 Trinity

MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G

MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X 24G OC

GIGABYTE GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G

GIGABYTE GeForce RTX 3090 Eagle OC 24G

INNO3D GeForce RTX 3090 Gaming X3

INNO3D GeForce RTX 3090 iChill X4

INNO3D GeForce RTX 3090 iChill X3

PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB

Geforce RTX 3090 erscheint am 24. September 2020

Laut Nvidia ist die GeForce RTX 3090 die „schnellste GPU, die jemals für Spiele gebaut wurde“. Die mächtige GPU unterstützt 8K-Games bei beeindruckenden 60 FPS und soll ganze 50 Prozent schneller als die Titan RTX ausfallen. Außerdem soll die RTX 3090 ziemlich leise sein und dabei trotzdem schön kühl bleiben.

Techniche Daten der GeForce RTX 3090

NVIDIA CUDA-Recheneinheiten : 10496 CUDA-Kerne

: 10496 CUDA-Kerne Boost-Taktung : 1.70 GHz

: 1.70 GHz Speichergröße : 24 GB

: 24 GB Speichergeschwindigkeit : GDDR6X

: GDDR6X HDMI 2.1-Unterstützung : Ja

: Ja Abmessungen (Zoll): 12,3 „x 5,4“ (3-Steckplätze)

Wie schlägt sich die RTX 3080?

