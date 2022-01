RX 6500 XT kaufen: Offiziell vorgestellt – Spezifikationen, Preis und Datum

Neben Nvidia hat auch AMD im Vorfeld der CES 2022 in Las Vegas eine neue Grafikkarte angekündigt. Bei der Radeon RX 6500 XT handelt es sich um die bislang günstigste Desktop-Grafikkarte auf Basis der RDNA 2-Architektur. AMD verspricht, dass die Karte in Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixel eine ordentliche Qualität bietet und dazu preislich sehr günstig angeboten wird. Damit tritt die Karte in direkte Konkurrenz mit der ebenfalls frisch angekündigten GeForce RTX 3050 von Nvidia.

Wann ist die Radeon RX 6500 XT verfügbar?

Die Radeon RX 6500 XT wird am Mittwoch, den 19. Januar 2022 voraussichtlich um 15 Uhr deutscher Zeit bei AMD sowie bei weiteren Händlern wie Alternate und Co. freigeschaltet.

Wie teuer ist die RX 6500 XT?

AMD gibt den Preis für die RX 6500 XT mit einer UVP von 199 US-Dollar an. Zum Vergleich: Nvidia nennt für die RTX 3050, die Ende Januar 2022 erscheinen soll, eine unverbindliche Preisempfehlung von 249 Dollar. Wir gehen aber davon aus, dass die verschiedenen Custom-Versionen auf dem freien Markt aufgrund der angespannten Verfügbarkeit zu einem deutlich höheren Preis angeboten werden.

RX 6500 XT: Das sind die Spezifikationen

Die Radeon RX 6500 XT soll laut AMD in Spielen zwischen 20 und 60 Prozent schneller als die GeForce GTX 1650 sein und auch eine Radeon RX 570 deutlich übertrumpfen. Die Karte setzt auf die neue GPU Navi 24 und greift auf 16 Compute Units und somit 1.024 FP32-ALUs zurück, was gegenüber den 32 CUs auf Navi 23 einer Halbierung entspricht. Der Basistakt beläuft sich auf 2.600 MHz, während der maximale Boost mit 2.815 MHz angegeben wird. Die RX 6500 XT bekommt von AMD lediglich 4 Gigabyte Videospeicher spendiert, die doppelte Anzahlung wird es für die Karte wohl auch in Zukunft nicht geben. Die typische Leistungsaufnahme der Grafikkarte beträgt 107 Watt.

Die Specs der GeForce RX 6500 XT:

GPU-Spezifikationen AMD Radeon RX 6500 XT GPU Navi 24 Architektur RDNA 2 Speicheranbindung (Bit) 64 Basis-Takt 2.600 MHz Boost-Takt 2.815 MHz Speicherkapazität 4 GByte GDDR6 Max. Speicherbandbreite Bis zu 144 GB/s Typische Leistungsaufnahme 107 Watt (TBP) Marktstart 19.01.2022 Preis 200 US-Dollar

