AMD Radeon RX 6700 XT ab dem 18. März kaufen! – Liste aller Händler und Custom-Modelle

Ab dem 18. März 2021 könnt ihr die AMD Radeon RX 6700 XT kaufen. Die vierte Gaming-Grafikkarte auf Basis der RDNA-2-Architektur wird neben dem Referenzdesign von AMD von zahlreichen Händlern in unterschiedlichen Custom-Designs angeboten.

Wir geben euch in diesem Kauf-Guide einen Überblick der einzelnen Modelle von MSI, Asus, Gigabyte und Co.

AMD RX 6700 XT: Ab dem 18. März kaufen!

Die Radeon AMD RX 6700 XT verfügt über 40 Compute Units, bis zu 2,424 MHz GPU-Taktung und 12 GiByte GDDR6-Speicher. Die Leistungsaufnahme der Grafikkarte liegt bei 230 Watt. Anders als die großen Geschwister verfügt das Referenzdesign nicht über drei, sondern lediglich über zwei Axiallüfter.

Die nachfolgenden Shops werden die AMD Radeon RX 6700 XT aller Voraussicht nach anbieten:

AMD Radeon RX 6700 XT kaufen

Technische Daten zur AMD Radeon RX 6700 XT

Radeon-Modell Radeon RX 6700 XT Schnittstelle PCI-Express 4.0 ×16 Release 18. März 2021 Speicherkapazität (MiB) 12.288 UVP zum Release 479 US-Dollar Boost-Takt (MHz) 2.424 Speichertyp GDDR6 Speicheranbindung (Bit) 192 Infinity Cache (MiB) 96 Max. Speicherbandbreite Bis zu 384 GB/s Speichertakt (MHz) 8.000 Compute Units (CUs) 40 Leistungsaufnahme 230 Watt (TBP)

Ab wann kann ich die Radeon RX 6700 XT kaufen? Termin & Uhrzeit

Die Radeon RX 6700 XT könnt ihr ab dem 18. März 2021 kaufen. Eine genaue Uhrzeit, wann die Grafikkarte in den verschiedenen Onlineshops der Händler freigeschaltet wird, wurde bislang nicht mitgeteilt. Wir gehen aber davon aus, dass die RX 6700 XT zwischen 15 und 18 Uhr zum Verkauf freigeschaltet wird.

Wie viel kostet die Radeon RX 6700 XT-Grafikkarte?

Während die Radeon RX 6800 zu einer UVP von 579 Euro zum Release angeboten wird, fällt die unverbindliche Preisempfehlung für die Radeon RX 6700 XT, die in direkter Konkurrenz zu der GeForce RTX 3070 steht, mit 479 US-Dollar etwas niedriger aus. Der genaue Euro-Preis ist allerdings noch nicht bekannt. Außerdem werden die verschiedenen Custom-Modelle voraussichtlich deutlich teurer als das Referenzdesign von AMD ausfallen. Genaue Preise sind hier bislang aber noch nicht bekannt geworden.

Custom-Modelle der RX 6700 XT bei Alternate

ASUS Radeon RX 6700 XT TUF GAMING OC 12GB

ASUS Radeon RX 6700XT ROG STRIX-LC OC 12GB

GIGABYTE Radeon RX 6700 XT GAMING OC 12GB

GIGABYTE Radeon RX 6700 XT GAMING OC 12G

GIGABYTE Radeon RX 6700 XT AORUS MASTER TYPE C 12G

MSI Radeon RX 6700 XT GAMING X TRIO 12GB

SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT Nitro+ OC 12GB

SAPPHIRE Radeon RX 6700 XT OC NITRO+ Gaming 12GB

XFX Radeon RX 6700 XT Merc 319 Black 12GB

XFX Radeon RX 6700 XT MERC 319 Black Gaming 12GB

XFX Radeon RX 6700 XT MERC 319 Core Gaming 12GB

Wie steht es um die Verfügbarkeit?

Zwar soll die Liefersituation der AMD Radeon RX 6700 XT zum Launch laut AMD etwas besser als bei den vorherigen Karten der aktuellen Generation ausfallen, dennoch kann die derzeitige Nachfrage unmöglich auch nur annähernd bedient werden. Doch da es anders als bei der GeForce RTX 3060 auch ein Referenzdesign der RX 6700 XT geben wird, das im offiziellen AMD-Shop verfügbar ist, dürften sich wenigstens hier die Preise an der UVP orientieren.

Es gilt also weiterhin: Möchtet ihr unbedingt eine RX 6700 XT direkt zum Start in euren Händen halten, solltet ihr unbedingt blitzschnell sein und die verschiedenen Onlineshops im Blick haben. Wir empfehlen euch vor allem die Onlineshops von Alternate, Mindfactory und Notebooksbilliger sowie die offizielle AMD-Webseite ständig im Blick zu behalten und regelmäßig die F5-Taste zu betätigen. Hier habt ihr unserer Erfahrung nach die größte Chance, eine RX 6700 XT zu bestellen und zudem zeitnah geliefert zu bekommen. Bedenkt, dass aber auch diese Seiten durch den hohen Traffic zeitweise offline sein könnte. In jedem Fall benötigt ihr viel Geduld, eine ordentliche Portion Glück und außerdem einen schnellen Mausfinger.