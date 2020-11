AMD Radeon RX 6800 XT ab dem 18. November kaufen! – Preorder-Guide

Ende November 2020 veröffentlicht AMD die ersten beiden Grafikkarten der neuen GPU-Generation. Dabei handelt es sich um die RX 6000-Serie, die Nvidia mit den RTX-Grafikkarten der neuen Ampere-Generation die Stirn bieten soll. Wir zeigen euch im Folgenden bei welchen Händlern ihr die AMD Radeon RX 6800 und RX 6800 XT ab dem 18. November vorbestellen könnt.

Alert einstellen: Mit einem Klick auf die kleine, rote Glocke auf unserer Seite erhaltet ihr pünktlich zur Preorder-Freischaltung eine Benachrichtigung direkt auf euer Smartphone!

AMD RX 6000-Serie: Ab dem 18. November kaufen!

Alle drei Grafikkarten basieren auf dem gleichen Big-Nvi-Chip in verschiedenen Ausbaustufen und bieten 128 miByte Cache plus 16 GiByte GDDR6-Speicher. Bei allen drei Modellen liegt der Fokus auf 4K60. Spiele sollen also bei einer 4K-Auflösung mit flüssigen 60 Bildern dargestellt werden.

Die nachfolgenden Shops werden die AMD RX 6000-Serie aller Voraussicht nach anbieten:

AMD Radeon RX 6800 kaufen

MediaMarkt (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Saturn (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Amazon (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Alternate (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) ARLT (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Cyberport (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Mindfactory (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Otto (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Notebooksbilliger (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Proshop (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) AMD-Shop (Noch nicht verfügbar)

Radeon-Modell Radeon RX 6800 Schnittstelle PCI-Express 4.0 ×16 Release 18. November 2020 UVP zum Release 579 Euro Boost-Takt (MHz) 1.815 Speichertakt (MHz) 7.000 Compute Units (CUs) 60 Leistungsaufnahme 250 Watt (TBP)

AMD Radeon RX 6800 XT kaufen

MediaMarkt (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Saturn (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Amazon (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Alternate (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) ARLT (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Cyberport (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Mindfactory (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Otto (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Notebooksbilliger (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) Proshop (Noch nicht verfügbar)

(Noch nicht verfügbar) AMD-Shop (Noch nicht verfügbar)

Radeon-Modell Radeon RX 6800 XT Schnittstelle PCI-Express 4.0 ×16 Release 18. November 2020 UVP zum Release 649 Euro Boost-Takt (MHz) 2.015 Speichertakt (MHz) 7.000 Compute Units (CUs) 72 Leistungsaufnahme 300 Watt (TBP)

Ab wann kann ich die Radeon RX 6000 Grafikkarten kaufen?

Die Radeon RX 6800 und RX 6800 XT könnt ihr ab dem 18. November 2020 erwerben, während die stärkere RX 6900 XT, die dem Flaggschiff GeForce RTX 3090 von Nvidia Konkurrenz machen soll, erst am 8. Dezember 2020 erscheint.

Wie viel kosten die Radeon RX 6000 Grafikkarte?

Während die Radeon RX 6800 zu einer UVP von 579 Euro zum Release angeboten wird, müsst ihr für die Radeon RX 6800 XT, die in direkter Konkurrenz zu der GeForce RTX 3080 steht, eine UVP von 649 Euro besitzen. Die später erscheinende RX 6900 XT wird mit 999 Euro zu Buche schlagen

Wie steht es um die Verfügbarkeit?

Sonderlich gut ist es um die Verfügbarkeit der neuen RX 6000-Serie von AMD anscheinend nicht bestellt. So heißt es, dass die RX 6800 XT zum Verkaufsstart am 18. November kaum verfügbar sein wird. Die Varianten von Board-Partnern werden möglicherweise sogar erst ein bis zwei Wochen später ausgeliefert. Insgesamt sehen die aktuellen Lagerbestände wohl furchtbar aus und die Verfügbarkeit soll fast so schlecht sein wie beim Launch der Nvidia GeForce RTX 3080.

Wenn ihr euch eine RX 6000 Grafikkarte zulegen möchtet, müsst ihr also entweder sehr schnell sein oder euch noch ein wenig länger gedulden.