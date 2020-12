Nachdem am 18. November bereits die AMD Radeon RX 6800 und RX 6800 XT bestellt werden konnte, folgt am 8. Dezember 2020 die dritte der neuen AMD-Grafikkarten: die AMD Radeon RX 6900 XT. Wir zeigen euch im Folgenden bei welchen Händlern ihr die stärkste der drei Karten kaufen könnt.

AMD RX 6900 XT: Ab dem 8. Dezember kaufen!

Alle drei Grafikkarten basieren auf dem gleichen Big-Nvi-Chip in verschiedenen Ausbaustufen und bieten 128 miByte Cache plus 16 GiByte GDDR6-Speicher. Bei allen drei Modellen liegt der Fokus auf 4K60. Spiele sollen also bei einer 4K-Auflösung mit flüssigen 60 Bildern dargestellt werden.

Die nachfolgenden Shops werden die AMD RX 6900 XT aller Voraussicht nach anbieten:

AMD Radeon RX 6900 XT kaufen

MediaMarkt (Aktuell nicht verfügbar)

(Aktuell nicht verfügbar) Saturn (Aktuell nicht verfügbar)

(Aktuell nicht verfügbar) Amazon (Aktuell nicht verfügbar)

(Aktuell nicht verfügbar) Alternate (Aktuell nicht verfügbar)

(Aktuell nicht verfügbar) ARLT (Aktuell nicht verfügbar)

(Aktuell nicht verfügbar) Cyberport (Aktuell nicht verfügbar)

(Aktuell nicht verfügbar) Mindfactory (Aktuell nicht verfügbar)

(Aktuell nicht verfügbar) Otto (Aktuell nicht verfügbar)

(Aktuell nicht verfügbar) Notebooksbilliger (Aktuell nicht verfügbar)

(Aktuell nicht verfügbar) Proshop (Aktuell nicht verfügbar)

(Aktuell nicht verfügbar) AMD-Shop (Aktuell nicht verfügbar)

Radeon-Modell Radeon RX 6800 XT Schnittstelle PCI-Express 4.0 ×16 Release 8. Dezember 2020 UVP zum Release 999 Euro Boost-Takt (MHz) 2.015 Speichertakt (MHz) 7.000 Compute Units (CUs) 80 Leistungsaufnahme 300 Watt (TBP)

Ab wann kann ich die Radeon RX 6900 XT kaufen? Termin & Uhrzeit

Die Radeon RX 6800 und RX 6800 XT könnt ihr seit dem 18. November 2020 kaufen, während die stärkere RX 6900 XT, die dem Flaggschiff GeForce RTX 3090 von Nvidia Konkurrenz machen soll, erst am 8. Dezember 2020 erscheint. Wie gehen davon aus, dass die Händler ihr zur Verfügung stehendes Kontingent gegen 15 Uhr freischalten werden.

Wie viel kosten die Radeon RX 6000 Grafikkarte?

Während die Radeon RX 6800 zu einer UVP von 579 Euro zum Release angeboten wird, müsst ihr für die Radeon RX 6800 XT, die in direkter Konkurrenz zu der GeForce RTX 3080 steht, 649 Euro bezahlen. Die später erscheinende RX 6900 XT wird mit 999 Euro zu Buche schlagen. Bedenkt, dass die Custom-Modelle von Drittanbietern deutlich teurer als die Founders Edition von AMD ausfallen können.

Wie steht es um die Verfügbarkeit?

Ähnlich wie auch bei der Radeon RX 6800 und RX 6800 XT dürfte auch die Verfügbarkeit der Radeon RX 6900 XT direkt zum Release am 8. Dezember 2020 denkbar schlecht aussehen. Wir gehen davon aus, dass die Grafikkarte in den nächsten Wochen oder gar Monaten kaum verfügbar und bei den meisten Händlern zum Launch binnen weniger Minuten komplett vergriffen sein wird. Es gilt: Möchtet ihr unbedingt eine RX 6900 XT direkt zum Start in euren Händen halten, solltet ihr unbedingt blitzschnell und die verschiedenen Onlineshops im Blick haben.