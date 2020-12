Geforce RTX 30-Serie bestellen: Lage wird sich bis deutlich ins Jahr 2021 nicht bessern

Habt ihr eine der neuen Geforce-RTX-Karten der 30er-Serie wie die RTX 3080 oder die neue RTX 3060 Ti bekommen? Nein, dann müsst ihr wohl noch eine ganz Weile aufmerksam nach verfügbaren Exemplaren suchen.

Nachfrage an Geforce-Grafikkarten der RTX-30er Serie kann momentan nicht bedient werden

Wie Nvidia bekannt gegeben hat, soll die Knappheit an verfügbaren Karten der RTX 30er-Reihe noch bis deutlich ins Jahr 2021 anhalten. Die Lage wird sich also so schnell nicht bessern. Dies liegt laut Nvidias CFO Colette Kress daran, dass bestimmte Komponenten wie Silikon und Wafer, welche für die Herstellung der Grafikkarten benötigt werden, derzeit kaum verfügbar sind. Warum dies genau der Fall ist, könnte man jedoch nicht erklären. Colette Kress schätzt, dass sich die Verfügbarkeit auch im kommenden Quartal nicht bessert.

Aus diesem Grund ist Nvidia nicht in der Lage, die hohe Nachfrage an Grafikkarten zu bedienen – und das voraussichtlich bis April 2021. Erst danach könnte sich die Situation bessern, was aber ebenfalls noch nicht mit Sicherheit gesagt werden kann. Laut Nvidia dauert es einige Monate, bis das Angebot an Grafikkarten der Geforce RTX 30er-Serie zur Nachfrage aufschließen kann. Dennoch bessert sich die Lage Colette Kress zufolge täglich.

Für euch bedeutet dies, dass ihr noch eine Weile aufmerksam nach verfügbaren Modellen der Geforce RTX 30er-Serie wie der Geforce RTX 3080 oder der Geforce RTX 3070 suchen und dann am besten schnell zuschlagen müsst, bevor sogenannte Scalper mit ihren Bots die wenigen Bestände aufkaufen und dann zu Wucherpreisen auf Ebay anbieten.