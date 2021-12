RTX 3050 & RTX 3090 Ti erscheinen angeblich im Januar 2022 – Leak

Der Grafikkarten-Markt ist derzeit aufgrund seiner anhaltend ungewöhnlich hohen Preise für den Großteil der Spieler*innen äußerst unattraktiv. Schließlich lassen sich die verschiedenen Händler wie Alternate, Mindfactory und Co. ein Custom-Modell der RTX 3080 Ti aktuell mit rund 2.000 Euro sehr teuer bezahlen.

Für das Top-Modell, die GeForce RTX 3090, müsst ihr mit rund 3.000 Euro sogar einen weiteren Tausender auf die Ladentheke legen. Es muss wohl nicht extra erwähnt werden, dass sich diese Endkundenpreise deutlich über der unverbindlichen Preisempfehlung von Nvidia befinden.

Der Grund für die hohen Preise ist auch weiterhin die schlechte Verfügbarkeit von Halbleiterchips in Kombination mit einer deutlich gestiegenen Nachfrage seitens der Kunden. Nvidia ist aber zuversichtlich, dass die Produktion ab Mitte 2022 wieder steigen wird. Schließlich werden derzeit unter anderem zusätzliche Fabriken gebaut, um die Chip-Produktion zu erhöhen.

RTX 3080 Ti kaufen im Dezember 2021: Hier könnt ihr jetzt bestellen

RTX 3050, RTX 3070 Ti mit 16 GB, RTX 3080 mit 12 GB, RTX 3090 Ti

Da kommt der Leak von VideoCardz, dass in den nächsten Wochen unter anderem zwei neue High-End-Grafikkarten ausgeliefert werden sollen, doch recht überraschend. Konkret ist die Rede davon, dass die RTX 3090 Ti ab dem 27. Januar 2022 in den Regalen der Händler zu erwerben sein wird. Gleichzeitig soll die GeForce RTX 3050 mit 8 Gigabyte am 27. Januar 2022 zum Kauf zur Verfügung stehen.

Nicht offiziell bestätigte Termine laut Leak:

RTX 3070 Ti (mit 16 GB) am 11. Januar 2022

RTX 3080 (mit 12 GB) am 11. Januar 2022

RTX 3090 Ti am 27. Januar 2022

RTX 3050 (mit 8 GB) am 27. Januar 2022

12.3update:GeForce RTX 3050 (8GB) 2022.1.27 on-shelf — hongxing2020 (@hongxing2020) December 3, 2021

Doch damit noch nicht genug: Bereits Anfang November hieß es von dem Leaker Honkxing2020, dass die RTX 3070 Ti mit 16 GB sowie die RTX 3080 mit 12 GB am 11. Januar 2022 offiziell erscheinen sollen. Da es bis zum aktuellen Zeitpunkt aber noch keine Bestätigung von offizieller Seite her gibt, solltet ihr diese Termine vorerst noch mit großer Vorsicht genießen.

Werden sich diese Leak bewahrheiten, stellt sich aber nach wie vor die Frage nach der Verfügbarkeit. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich diese in der nächsten Zeit signifikant verbessern wird. Betroffen sind schließlich nicht nur Grafikkarten, sondern eine Vielzahl an Elektronikgeräten wie zum Beispiel die PS5 von Sony oder die Xbox Series X von Microsoft. Aber auch die Automobilindustrie kämpft mit der Knappheit der Computer-Chips. Erst die konstante Erhöhung der Produktion dürfte langfristig zu einer Verbesserung der Verfügbarkeit sorgen.

11.1 update:

1. 2060 12G —12/7 on-shelf。

2.3070Ti 16G、3080/12G —12/17 PPT發佈, 2022/1/11 正式開賣。 — hongxing2020 (@hongxing2020) November 1, 2021

Wann habt ihr euch zuletzt eine aktuelle Grafikkarte für euren Gaming-PC gegönnt? Schreibt uns gerne in die Kommentare.