Nvidia: Release-Termin für GeForce RTX 3070 bekannt gegeben

Am vergangenen Freitag hat Nvidia innerhalb eines kurzen Blogbeitrags zwei wichtige Daten kommuniziert. Zum einen gab der Entwickler bekannt, dass das Embargo-Datum zur Founders Edition der GeForce RTX 3080 um zwei Tage nach hinten verschoben worden ist.

Somit werden erste Test erst am kommenden Mittwoch, den 16. September 2020 ab 15 Uhr deutscher Zeit an den Start gehen. Der Release der Ampere-GPU findet schließlich einen Tag später am 17. September 2020 für einen Preis ab 699 Euro statt.

Dann dürften wir auch endlich Gewissheit darüber erhalten, wie groß der Leistungsunterschied zu den Vorgängerkarten tatsächlich ausfällt und was Käufer für den ausgeschriebenen Preis wirklich erhalten.

Release-Termin der RTX 3070 bekannt

Weiterhin hat Nvidia den Termin der offiziellen Markteinführung für die RTX 3070 mitgeteilt. Diese erscheint ab dem 15. Oktober 2020 mit einer UVP von 499 Euro.

Wann wir mit ersten Reviews und genauen Benchmarks zu der kleinen Schwester der RTX 3080 rechnen können, hat Nvidia bislang offen gelassen. Doch mit den Tests in der nächsten Woche lassen sich auch deutlich genauere Prognosen treffen, wie viel Leistung sich letztendlich wirklich aus der RTX 3070 herausholen lässt.