Nvidia GeForce RTX 3090, 3080 und 3070 vorbestellen – Preorder-Guide

Grafikkartenhersteller Nvidia hat die nächste Generation der GeForce-Grafikkarten vorgestellt, die sich voll und ganz auf die RTX-Technologie konzentriert. Dabei gibt es die RTX 30er-Serie in drei verschiedenen Ausführungen, die jeweils mehr oder weniger Leistung an den Tag legt. Alle Infos zu den drei neuen Versionen findet ihr hier:

Nvidias Geforce RTX 30er-Serie mit RTX 3090 als wahres GPU-Biest: Alle Preise, Specs und Release-Daten

Nvidia GeForce RTX 3070, 3080 und 3090

Die neue Nvidia GeForce, die auf einer neuen Ampere-Architektur basiert, und sogar 8K auf euren Bildschirm zaubert, wird wie gewohnt in verschiedenen Größenordnungen daherkommen. Alle drei Grafikkarten-Modelle werdet ihr zum Preorder-Startschuss bei diversen Händlern vorfinden. Die Karten werden von MSI, Asus, EVGA oder gar Inno3D hergestellt.

Wir verraten euch schon jetzt, wo ihr die GeForce RTX 30er-Serie findet und wo ihr sie vorbestellen könnt, wenn die Vorbestellungen entgegengenommen werden. Nach dem offiziellen Release könnt ihr die Karten hier zudem regulär kaufen. Allem voran findet ihr alle Grafikkarten auf der offiziellen Seite von Nvidia und bei Händlern wie Alternate.

Die schwächste und günstigste Version: RTX 3070

Release : Oktober 2020

: Oktober 2020 Preis : 499 Euro

: 499 Euro Specs : CUDA Cores: 5.888 Boost-Taktung: 1.73 GHz VRAM: 8 GB GDDR6 Abmessungen (Zoll): 9.5″ x 4.4″ (2-Steckplätze) HDMI 2.1 Support: Ja

:

Bemerkenswert: Die RTX 3070 soll 60 Prozent schneller sein als die GeForce RTX 2070. Zeitgleich ist sie stärker als die GeForce RTX 2080 Ti.

© Nvidia

Die Mittelklasse, beste Leistung zum besten Preis: RTX 3080

Release : 17. September 2020

: 17. September 2020 Preis : 699 Euro

: 699 Euro Specs : CUDA Cores: 8.704 Boost-Taktung: 1.71 GHz VRAM: 10 GB GDDR6X Abmessungen (Zoll): 11.2″ x 4.4″ (2-Steckplätze) HDMI 2.1 Support: Ja

:

Bemerkenswert: Die RTX 3080 soll 50 Prozent schneller sein als die GeForce RTX 2080. Für 4K-Auflösung mit 60 FPS geeignet.

© Nvidia

Die Königsklasse, maximale Leistung bei höchsten Kosten: RTX 3090

Release : 24. September 2020

: 24. September 2020 Preis: 1499 Euro

1499 Euro Specs : 10496 CUDA-Kerne Boost-Taktung: 1.70 GHz VRAM: 24 GB GDDR6X Abmessungen (Zoll): 12,3 „x 5,4“ (3-Steckplätze) HDMI 2.1 Support: Ja

:

Bemerkenswert: Die RTX 3090 soll 50 Prozent schneller sein als die Titan RTX. Und gleichzeitig 10x leiser. Für 8K-Auflösung mit mehr 60 FPS vorgesehen.

© Nvidia

Achtet wie immer beim Grafikkarten-Kauf darauf, dass die Größe stimmt und sie in euer Gehäuse passt!

Wichtig ist außerdem, dass Nvidia ab sofort Updates verschickt, an alle, die sich für die Benachrichtigungen auf der offiziellen Seite eintragen. Wenn ihr also umgehend eine Karte bestellen möchtet, wenn sie zum Vorverkauf freigegeben werden, schaut jetzt auf der Produktseite von Nvidia vorbei. Alternativ könnt ihr auch regelmäßig auf PlayCentral.de vorbeisehen und so auf dem Laufenden bleiben.