In letzter Zeit kamen immer mehr Gerüchte zu einem baldigen Start der Nvidia-Grafikkarte GeForce RTX 3080 Ti auf. Laut der Webseite IT-Home mit Verweis auf einen Beitrag im chinesischen Expreview-Forum, wird der amerikanische Hersteller die neue Karte am 18. Mai 2021 offiziell vorstellen. Das Embargo für ersten internationalen Testberichte soll am 24. Mai fallen, während genau eine Woche nach der Vorstellung der Release stattfindet.

GeForce RTX 3080 Ti: Release soll am 25. Mai stattfinden

Vorbestellungen wird es wohl nicht geben, da der Launch der vorherigen RTX-30-Modelle ohnehin schon holprig genug war. Schließlich dürfte auch dieses Mal ein kleines Kontingent an Grafikkarten einer deutlich höheren Nachfrage gegenüberstehen. Hinzu kommt das weiter steigende Problem mit Scalpern und Betreibern von Kryptofarmen, die innerhalb kürzester Zeit große Mengen an Grafikkarten aufkaufen. Diese werden dann entweder zu deutlich überteuerten Preisen auf Plattformen wie eBay und Co. weiterverkauft oder für den Abbau von Kryptowährung genutzt.

Alle bisherigen Infos zur GeForce RTX 3080 Ti

Bislang gibt es noch keine offiziellen Infos seitens Nvidia zur GeForce RTX 3080 Ti. Es wird aber davon ausgegangen, dass die RTX 3080 Ti über einen Basistakt von 1.365 Megahertz sowie einen Boost-Takt von 1.665 MHz verfügt. Zusammengefasst könnte die RTX 3080 Ti eine halbierte RTX 3090 mit halbiertem Speicher sein.

Entsprechend dürfte die RTX 3080 Ti bezüglich ihrer Leistung sehr eng an die Performance der großen Schwester herankommen. Im Vergleich zur normalen RTX 3080 wird von einer Leistungssteigerung von 10 bis 15 Prozent ausgegangen.

Die möglichen Spezifikationen der RTX 3080 Ti im Vergleich