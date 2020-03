Animal Crossing: New Horizons: Alle Infos zum Multiplayer

In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr eure Freunde auf euer Inselparadies einladen. Wir stellen euch die verschiedenen Mehrspieler-Möglichkeiten vor.

Im Multiplayer ist es möglich, mit bis zu acht Spielern die Insel unsicher zu machen. Je nachdem ob ihr lokal oder online zusammen spielt, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Restriktionen. Wir stellen euch vor, wie der Multiplayer funktioniert.

Wie funktioniert der Mehrspieler in Animal Crossing: New Horizons?

Dank Tom Nook fliegt ihr auf eine beschauliche Insel, um dort ein neues Leben zu beginnen und auf dem kleinen Flecken Land ein eigenes idyllisches Inselparadies aufzubauen. Erstmals in der Reihe lassen sich Möbel außerhalb eures Heimes auf der ganzen Spielwelt platzieren. Damit erschafft ihr euer ganz individuelles Eiland. Ein neues Crafting System erlaubt es euch, auf der Insel Ressourcen zu sammeln und mit den richtigen Rezepten neue Gegenstände herzustellen. All dies könnt ihr wahlweise allein oder in Zusammenarbeit mit Freunden erledigen.

Mehrere Multiplayer-Optionen stehen in „Animal Crossing: New Horizons“ zur Verfügung. Der Couch-Koop sowie der lokale Mehrspieler und der Online-Mehrspieler. Wir stellen euch die Varianten vor und erläutern, wie sie funktionieren.

Couch-Koop: Ladet Freunde über das Nook-Phone ein

„Animal Crossing: New Horizons“ bietet zum ersten Mal in der Geschichte der Spielereihe eine Couch-Koop-Möglichkeit. Diese funktioniert im kommenden Ableger für die Nintendo Switch mit dem Nook-Phone, ein Smartphone, das eure Spielfigur immer dabei hat und Zugriff auf verschiedene Gameplay-Features gibt. Zum einen eben auch der lokale Mehrspieler an einer Konsole.

© Nintendo

Zückt ihr das Nook-Phone im Spiel, könnt ihr einen anderen (Insel-)Bewohner „anrufen“ und ihn auf euer Eiland einladen. Dadurch können eure Freunde, die mit euch auf der Couch sitzen, schnell und einfach mitspielen. Ihr registriert vorher ebenjenen Freund im Handy, damit er immer wieder eingeladen werden kann.

Wählt ihr dann die entsprechende Person auf dem Nook-Phone aus, braucht der Mitspieler nur noch einen eigenen Controller und schon erscheint die Spielfigur des Mitspielers neben eurer auf dem Bildschirm. Eure Mitspieler können euch dann dabei helfen, weitere Ressourcen zu sammeln, die beim Crafting genutzt werden können. Oder aber ihr vergnügt euch einfach auf der Insel beim gemeinsamen Angeln oder Dekorieren. Ihr könnt auch ein Paar Joy-Con teilen, wodurch jeder mit nur einem Joy-Con spielt.

Im Couch-Koop sind nicht alle Spieler gleichgestellt. So fungiert immer ein Spieler als Gastgeber (zu erkennen an einem Fähnchen über der Spielfigur). Die anderen Spieler müssen stets in seiner Nähe bleiben, denn der Bildausschnitt ist stets auf den Gastgeber fokussiert. Einen Splitscreen gibt es nicht. Welche Rezepte freigeschaltet oder welche Items im Inventar verfügbar sind, wird außerdem dadurch bestimmt, wer gerade Gastgeber ist. Nur der Gastgeber kann Gebäude betreten, einkaufen und Ressourcen sowie Früchte aufheben. Die anderen Spieler dürfen immerhin fischen und Käfer fangen. Die Tiere werden in der Recycling-Kiste verstaut.

Auf Knopfdruck über das NookPhone oder Schütteln des Joy-Con lässt sich durchwechseln, wer gerade Gastgeber ist. Die Rolle ist also nicht auf eine Spielfigur festgesetzt.

Insgesamt können bis zu acht Spieler auf der Insel leben, vier davon können zur selben Zeit im Couch-Koop zusammen spielen. Jede Person, die auf der Insel lebt, kann ein eigenes Haus besitzen.

Lokal und Online mit bis zu acht Spielern

Wenn jeder eurer Freunde eine eigene Nintendo Switch und das Spiel (egal ob auf Modul oder digital) besitzt, könnt ihr zusammen die Zeit auf der Insel eines Freundes oder von euch vertreiben. Das geht sowohl lokal als auch online.

© Nintendo

Geht dafür zum Flughafen und redet mit dem Dodo am Schalter. Entscheidet euch dabei schon, wessen ihr besuchen wollt. Derjenige Spieler der besucht werden soll, gibt an, dass Besucher empfangen werden sollen. Die restlichen Spieler geben an, dass sie „fliegen“ und „jemanden besuchen“ wollen. Anschließend muss noch eingestellt werden, ob dies lokal oder online vonstatten gehen soll.

Für den Online-Modus ist eine aktivierte Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft von jedem Spieler notwendig. Spielt ihr lokal, benötigt ihr gar keine Internetverbindung, ihr solltet aber nah beieinander sitzen (wie beim Couch-Koop).

Anschließend wird nach geeigneten Reisezielen gesucht. Das lässt sich beispielsweise über die Freundesliste machen. Achtet dabei darauf, dass der Spieler dabei nicht das Nook-Phone aktiviert hat oder mit einem Bewohner spricht, wenn ihr fliegen wollt, ansonsten geht es nämlich nicht.

Seid ihr alle auf der Insel des Freundes angekommen, könnt ihr euch (fast) so austoben wie Zuhause. Um Items wie die Schaufel einsetzen zu können, müsst ihr aber als „Beste Freunde“ registriert sein. Das geht einfach über die Freunde-App im Nook-Phone. Um zurückzureisen, meldet ihr euch ganz einfach wieder am Flughafenschalter.

Im Online-Modus und lokalen Modus können bis zu acht Spieler zusammen spielen.