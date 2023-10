The Last of Us: Leak enthüllt die Lobby-Größe des Multiplayertitels

Obwohl der Multiplayer-Modus in The Last of Us beliebt war, hat der Standalone-Multiplayertitel von The Last of Us Part 2 immer noch nicht das Licht der Welt erblickt.

Das Entwicklerteam hat bislang wenig zum kommenden TLoU-Spiel enthüllt, weshalb Fans über jeden Informationsschnipsel froh sind. Umso erfreulicher ist es, dass ein Game Designer bei Naughty Dog mit einem Leak ein neues Detail zum Spiel verraten hat.

The Last of Us als Multiplayer: So groß sollen die Lobbys werden

Um welche Information geht es? Auf dem LinkedIn-Profil von Ian Blake ist von einem bislang unangekündigtem Multiplayertitel die Rede. Dabei handelt es sich zu einer großen Wahrscheinlichkeit um den „The Last of Us“-Titel.

Der Mitarbeiter schreibt, dass es für ein Serversystem zuständig war, bei der bis zu 40 Spieler*innen gleichzeitig in einer Lobby sein konnten. Das bedeutet, dass ganze 40 Fans in einem Match aufeinandertreffen würden.

Damit wird das Spiel wesentlich größer als TLoU: Factions. Der Multiplayer-Teil aus dem ersten Spiel hatte nur acht Spieler*innen gleichzeitig in ein Match geworfen.

Die Servergröße von 40 Personen erinnert allerdings eher an Titel wie Call of Duty. Demnach können wir uns denken, wie groß die Ambitionen bei dem Standalone sind.

© SIE/Naughty Dog

Um 40 Personen auf einer Map zu beherbergen, müsste das Gebiet groß genug sein. Außerdem müsste es genug Anreize bieten, damit die Spielwelt nicht zu leer wirkt.

Obwohl Naughty Dog zunächst nach mehreren neuen Mitarbeiter*innen für das Projekt suchte, wurde kürzlich bekannt, dass die Arbeiten an dem Spiel wohl auf Eis liegen.

Obendrein hat das Entwicklerstudio zahlreiche Mitarbeiter*innen entlassen, die hauptsächlich in der Qualitätssicherung gearbeitet haben.

Es ist also nicht bekannt, wann das Spiel erscheint und wie es überhaupt aussieht. Das Projekt sei aber noch nicht vollständig eingestampft worden sein.

Dementsprechend sollten wir abwarten, ob und wann uns Naughty Dog erstes Gameplay zu dem Titel zeigen wird.