TLOU-Entwickler Naughty Dog teilt neue Infos zum Standalone-Multiplayer

Nachdem schon das erste The Last of Us einen von Fans gefeierten Multiplayer-Teil enthielt, hofften viele auch beim Nachfolger auf eine actiongeladene Mehrspieler-Sause. Offiziell angekündigt wurde die zwar bislang noch nicht, Neil Druckmann machte aber bereits letztes Jahr einschlägige Andeutungen.

Nun liefert Naughty Dog, Entwicklerstudio hinter „The Last of Us“ und Uncharted, mit einer Stellenanzeige neue Hinweise. Darin suche man nach Bewerber*innen für eine Reihe an unterschiedlichen Positionen.

Das verrät die Stellenanzeige von Naughty Dog zum Multiplayer-Spiel

Die besagte Stellenanzeige stammt aus einem Tweet, in dem das Studio schreibt, dass man Leute für mehrere Bereiche suche. Woran die arbeiten sollen? Na am „ersten eigenständigen Multiplayer-Spiel des Studios“!

Manch eine*r dürfte bei dem Wort „eigenständig“ hellhörig werden. Denn dass der Mehrspieler-Titel von Naughty Dog etwas mit The Last of Us Part 2 zu tun hat, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Es könnte sich also auch um ein völlig von Joels und Ellies Geschichte losgelöstes Abenteuer handeln.

Wer jetzt in Schnappatmung verfällt: Keine Sorge! Besonders wahrscheinlich ist das nämlich nicht. Genauso gut kann „eigenständig“ in diesem Kontext bedeuten, dass der Titel zwar auf eigenen Füßen steht und weder DLC noch Add-On ist, aber trotzdem eng mit „The Last of Us Part 2“ verknüpft ist. Auch der Bildhintergrund der Stellenausschreibung deutet darauf hin – schließlich ist dort Ellie und die postapokalyptische Welt des Spiels zu sehen.

Naughty Dog is hiring across multiple disciplines for the studio's first standalone multiplayer game! Visit https://t.co/xUYV9m8PJF to learn more! pic.twitter.com/ub9hg433po — Naughty Dog Jobs (@NaughtyDogJobs) August 27, 2021

Fest steht aber, dass man noch eine ganze Menge Mitarbeiter*innen für das Projekt sucht. Wie in der Stellenanzeige ausgeschrieben, benötigt Naughty Dog nicht nur mehrere Game Designer*innen, sondern auch Programmierer*innen und Menschen für Qualitätskontrolle, Lichteffekte und UI-Entwicklung. Wenn ihr euch selbst bewerben wollt: Hier findet ihr weitere Infos.

Falls Druckmann mit seinem Tweet letztes Jahr auf den Mehrspieler-Titel anspielte, dürfte der sich zumindest nicht mehr im Anfang seiner Entwicklungsphase befinden. Beachtet man aber die Vielzahl an ausgeschriebenen Stellen, könnte Naughty Dog noch einiges an Arbeit vor sich haben. Damit dürfte auch ein dritter The Last of Us-Teil noch in weiter Ferne stehen, obwohl Druckmann angab, er habe schon einige Ideen für ein weiteres Spiel.