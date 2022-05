Battlefield 2042 war rückblickend betrachtet ein ziemliches Desaster für die Entwickler. Da ist es kein Wunder, dass sich EA und DICE schon längst auf den nächsten Teil der Reihe konzentrieren, der hat nämlich einiges aufzuholen. Aber so sehr der Fokus auch auf den Nachfolger von „Battlefield 2042“ gelegt wird, es könnte doch länger dauern, bis der Titel erscheint.

Nächstes Battlefield erst 2024?

Der nächste „Battlefield“-Teil ist für die Entwickler EA und DICE sehr wichtig. Nach dem ausgebliebenen Erfolg von „Battlefield 2042“ haben die Studios einiges aufzuholen. Der neuste Teil der Reihe hatte einen schwierigen Start. Die Beta lief nur schleppend, viele Patches mit einigen Anpassungen bevor überhaupt die erste Season gestartet werden konnte. Erst zuletzt sind die Spielerzahlen auf Steam unter 1000 gefallen – eine Katastrophe für das Franchise.

Jetzt kommen wir aber zum nächsten „Battlefield“-Teil. Der Insider Tom Henderson hat bei den Kollegen von WhatifGaming einige Informationen offenbart, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Das Spiel ist zwar schon länger in der Produktion und scheint im Team auch Priorität zu haben, trotzdem müssen sich Fans wahrscheinlich noch gedulden.

In einem Gespräch Anfang des Jahres hatte Electronic Arts CEO Andrew Wilson noch behauptet, dass die neuen Spiele in einem zwei-Jahres-Rhythmus erscheinen werden, das wäre also 2023. „Ich glaube, das ist unsere Orientierung“, sagte Wilson. Der CEO scheint die Orientierung jedoch leicht verloren zu haben, denn nicht näher genannte Quellen ließen durchblicken, dass sie sich wundern würden, wenn dieser Termin eingehalten werden könnte.

Mit einem neuen Battlefield-Teil ist also wahrscheinlich frühestens 2024 zu rechnen.

Für EA ist das doppelt bitter

Nicht nur, dass EA und DICE ihren Plan nicht einhalten können, alle zwei Jahre ein neues Spiel für die Reihe zu releasen und die Fans damit ein weiteres Jahr warten müssen. Die Studios lassen sich die Chance entgehen an Hauptkonkurrent CoD vorbeizuziehen. 2023 wird es nämlich kein neues Spiel in der Shooter-Reihe von Activision geben.