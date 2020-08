Star Wars Squadrons: Trailer zeigt mehr von der Singleplayer-Story

Am gestrigen Abend fand die digitale Opening Night Live im Vorfeld der gamescom 2020 statt. Im Rahmen der Show gab es hauptsächlich Updates und neue Infos zu bereits angekündigten Spielen.

Electronic Arts, Motive Studios und Lucasfilm gewährten während der Show einen weiteren Einblick in die Singleplayer-Story von Star Wars: Squadrons. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines Piloten und kämpf in Weltraumgefechten entweder um die Neue Republik zu schützen oder die Ordnung im Galaktischen Imperium wiederherzustellen.

Neuer Trailer zur Singleplayer-Story

In dem neuen Trailer bekommt ihr die vierte Pilotenbesprechung mit Kommentaren von „Star Wars: Squadrons“-Writer Joanna Berry zu sehen.

Der Blogbeitrag gibt einen Überblick der Handlung von „Star Wars: Squadrons“ und setzt sie in Kontext zur übergreifenden Star Wars-Geschichte. Zudem gibt es Hintergrundinformationen zu den beiden wichtigen Staffeln des Spiels: der heldenhaften Vanguard-Staffel der Neuen Republik und der furchterregenden Titan-Staffel des Galaktischen Imperiums.