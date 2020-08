Die Opening Night Live findet am heutigen Donnerstag, den 27. August 2020 statt und wird genau wie im vergangenen Jahr die Spielemesse gamescom in der Rheinmetropole eröffnen – mit dem winzigen Unterschiede, dass die gamescom 2020 in rein digitaler Form stattfinden wird.

Opening Night Live 2020 – Alle Infos zum Stream: Uhrzeit, Spiele und Plattformen

Wir werden die Show am heutigen Abend ab 19:30 gemeinsam mit euch in unserem Liveticker begleiten. Aktualisiert regelmäßig für die neusten Entwicklungen!

13:00 Uhr – Heute Abend um 19:30 Uhr beginnt die Preshow. Wir freuen uns darauf, euch mit spannenden Neuerungen aus der Gaming-Industrie zu versorgen, während wir die Show genießen! Holt euer Popcorn heraus und erfreut euch mit uns an den neusten Entwicklungen.

Dieser Liveticker wird laufend aktualisiert.