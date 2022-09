Die Premiere der heißerwarteten Anime-Serie Bleach: Thousand-Year Blood War ist nur noch gut vier Wochen entfernt. Um die Vorfreude der Fans weiter anzuheizen, veröffentlichten die Verantwortlichen einen neuen Trailer sowie weitere Details zum großen Comeback des Shōnen-Hits.

Neuer Trailer zeigt krachende Fantasy-Action

Zuletzt bestätigten die Macher*innen der Show, dass diese am 10. Oktober 2022 in Japan starten wird. Gleichzeitig kündigte das US-amerikanische Unternehmen Viz Media einen passenden Simulcast an. Allerdings ist gegenwärtig noch unbekannt, welcher Anbieter diesen ausstrahlen wird.

Dafür wissen wir nun mehr zum Umfang von „Bleach: Thousand-Year Blood War“. Im Rahmen der Weltpremiere, die am vergangenen Wochenende in Japan stattfand, wurde enthüllt, dass die Serie insgesamt vier Cours lang laufen werde (via ANN). Ein Cour entspricht einer Season also drei Monaten.

Das würde bedeuten, Fans werden sich auf 48 bis 52 Episoden der Anime-Serie freuen dürfen. Bei 206 noch ausstehenden Manga-Kapiteln würde eine Folge vier bis fünf Kapitel adaptieren. Eine genaue Episodenanzahl ist allerdings derzeit noch nicht bekannt. Die Verantwortlichen kündigten jedoch an, es werde zwischen den Cours Pausen geben. Wie lang diese ausfallen werden, steht noch nicht fest.

Was indes bereits klar ist, ist der enorme Aufwand, den das verantwortliche Studio Pierrot für „Bleach: Thousand-Year Blood War“ betreibt. Insgesamt arbeiteten rund 80 Synchronsprecher*innen am Projekt. Deshalb hätten sich andere Produktionsfirmen beschwert, da die Sprecher*innen nicht für andere Anime verfügbar waren. Dies verriet Noriaki Sugiyama, der Uryū Ishida seine Stimme leiht (via ANN).

Shinigami Ichigo Kurosaki ist zurück! © Tite Kubo/Shueisha, TV TOKYO, dentsu, Pierrot

Darüber hinaus ist nun ebenfalls bekannt, welche Künstler*innen sich um den Opening und Ending Song der Anime-Serie kümmern werden. Tatsuya Kitani („Mob Psycho 100 II“) wird den Opening Theme Song „Scar“ performen. Sängerin SennaRin singt indes den Ending Theme Song „Saihate“.

Erste Fan-Reaktionen sind euphorisch

Kurz nach der Weltpremiere von „Bleach: Thousand-Year Blood War“ fanden zudem die ersten Fan-Reaktionen ihren Weg ins Netz. Insbesondere die Optik der kommenden Anime-Serie wurde hierbei in den höchsten Tönen gelobt. @Shonenleak schrieb etwa davon, die Qualität sei die eines Films.

Ein neues Visual zu „Bleach: Thousand-Year Blood War“ © Tite Kubo/Shueisha, TV TOKYO, dentsu, Pierrot / Viz Media

„Bleach: Thousand-Year Blood War“ startet am 10. Oktober 2022 im japanischen TV. Wo die Serie hierzulande im Simulcast verfolgt werden kann, ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt.