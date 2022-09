Bleach: Thousand-Year Blood War Arc hat endlich einen Starttermin

Die Animeserie Bleach, die auf der gleichnamigen Mangareihe von Mangaka Tite Kubo basiert, gehörte ihrerzeit zu den Top-5-Animeserien, die sich gegen die überwältigend große Konkurrenz durchsetzen konnte. Ganze 366 Folgen wurden zwischen 2004 und 2012 von Studio Pierrot produziert, bevor die Show urplötzlich abgesetzt wurde.

Was für Fans und Kenner*innen der Mangavorlage besonders schmerzhaft war, denn dadurch wurde die Thousand-Year Blood War Arc, beziehungsweise Quincy Blood War Arc, nie abgeschlossen, obwohl es sich dabei um das beliebte und ebenso fulminante Ende der Geschichte rund um die Shinigami handelt.

Bleach: Thousand-Year Blood War Arc hat einen Starttermin

Um so überraschter waren wir alle natürlich, als neun Jahre nach dem Aus der Animeserie eine Fortsetzung angekündigt wurde, die sich genau um diese finale Arc drehen soll. Für dieses Sequel zeichnet sich erneut das Studio Pierrot verantwortlich, die Regie führt dieses Mal jedoch Tomohisa Taguchi, der damit Noriyuki Abe beerbt.

Die Handlung dreht sich um die Rückkehr einer Gruppierung, die in der Welt von Bleach bereits als seit langem ausgerottet gilt, die Quincys. Diese Menschen, die über sehr hohe geistige Energie verfügen, hatten eine ähnliche Bestimmung wie die Shinigami, doch im Gegensatz zu ihrem Erzfeinden löschten diese die Hollows komplett aus.

Ein solches Vorgehen hätte über kurz oder lang das Gleichgewicht der Seelen in der Welt zerstört, weswegen die Shinigami die Quincy beinahe komplett vernichtet haben. Nun erwacht jedoch der legendäre Quincykönig Yhwach aus seinem langen Schlaf und formt eine neue, mächtige Quincy-Organisation.

Laut Prophezeiung erlangt Yhwach nach 900 Jahren seinen Puls wieder, nach weiteren 90 Jahren wird sein Verstand zurückkehren und nach noch einmal neun Jahren ebenfalls seine Stärke. Danach soll es nur noch neun Tage dauern, bis der Monarch die Shinigami besiegt und die Welt komplett erobert hat. Und Ichigo sowie seine Freunde sind natürlich mittendrin.

Nun wurde über den offiziellen Twitter-Account bekannt gegeben, dass Fans auf diese finale Schlacht nicht mehr lange warten müssen, denn die Thousand-Year Blood War Arc soll bereits am 10. Oktober dieses Jahres pünktlich um Mitternacht in Japan anlaufen. Damit halten sich die Verantwortlichen an das Versprechen, dass Bleach im Oktober 2022 zurückkehrt.

Wo kann ich Bleach: Thousand-Year Blood War in Deutschland schauen?

In Deutschland werden wir uns auf einen Start der neuen Serie jedoch noch etwas gedulden müssen, denn bis zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen offiziellen Releasetermin. Sobald sich dies geändert hat und wir in Erfahrung bringen konnten, wann und wo das Finale von Bleach in Deutschland zu sehen sein wird, lassen wir es euch natürlich wissen.

Bisher gibt es einige Gerüchte, die besagen, dass die Thousand-Year Blood War Arc auf dem Video-on-Demand-Sender Crunchyroll laufen könnte, doch seit dieses Hörensagen seine Runden macht, gibt es auch immer wieder Hinweise, dass Disney+ sich die rechte für die neue Animeserie geschnappt haben könnte.

Einige Vermutungen, man könne Bleach 2022 auf Netflix schauen, haben sich bisher ebenfalls als unwahr herausgestellt. Der Grund hierfür hängt wahrscheinlich mit den unterschiedlichen Lizenz- und Vertriebsrechten zusammen und der Tatsache, dass Netflix ungern in Anime investiert, die andere Streamingdienste bereits lizenziert haben.