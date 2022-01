In gerade einmal drei Monaten startet in Japan mit Dragon Ball Super: Super Hero der neueste Anime-Kinofilm des weltweit beliebten Franchise. In den nachfolgenden Zeilen fassen wir alle wichtigen Details zum kommenden Abenteuer von Son-Goku und seinen Freunden übersichtlich für euch zusammen.

Worum geht es in Dragon Ball Super: Super Hero?

Seit dem Kampf gegen Broly ist inzwischen einige Zeit vergangen und auf der Erde herrscht wieder Frieden. Ein besinnliches Leben ist unseren Helden jedoch nicht vergönnt, denn ein alter Gegner erhebt sich wie Phönix aus der Asche: Die Red-Ribbon-Armee! Eigentlich dachten Son-Goku & Co., sie hätten diesen Feind bereits vor vielen Jahren geschlagen, doch nun kehrt die böse Organisation zurück und sinnt auf Rache.

Die Schurkengruppierung, die mittlerweile von einem Mann namens Magenta angeführt wird, hat sich mit dem genialen Wissenschaftler Dr. Hedo verbündet. Dieser führt die Forschungen des bösen Dr. Gero fort und erschafft mit Gamma 1 und Gamma 2 zwei neue mächtige Cyborgs, die unsere Hauptfiguren ins Visier nehmen. Ein neuer Kampf entbrennt und somit müssen Son-Goku und seine Freunde einmal mehr antreten, um ihre Heimat zu retten.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen diesmal übrigens, anders als noch in den vorherigen Anime-Kinofilmen der Reihe, Son-Gohan und sein Mentor Piccolo. Darüber hinaus wird ebenfalls die junge Pan eine wichtige Rolle zukommen und Son-Goku sowie Vegeta stürzen sich natürlich auch in die Action. Zudem wird Broly sein Comeback feiern.

Son-Gohan, Piccolo und Pan sind zentrale Figuren in „Dragon Ball Super: Super Hero“ © バード・スタジオ/集英社 ©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

Zum Maßstab des neuen Kinofilms verriet Akio Iyoku, der als Executive Producer an „Dragon Ball Super: Super Hero“ mitwirkt, dass Akira Toriyama, der Schöpfer der Reihe, diesmal eine andere Richtung einschlagen wollte. Anders als im Vorgänger stünde nicht wieder das Schicksal des Universums auf dem Spiel. Stattdessen solle eine geerdete Geschichte erzählt werden, die entsprechend etwas kleinere Ausmaße annehmen soll.

Dragon Ball Super: Super Hero soll neue Wege beschreiten

Apropos Toriyama: Der Erfinder des „Dragon Ball“-Franchise sprach in einer kurzen Nachricht, die zur Ankündigung des Kinofilms veröffentlicht wurde, über die Ambitionen der Verantwortlichen. Darin spricht er unter anderem darüber, es würden in Bezug auf „die visuelle Ästhetik einige neue Methoden“ ausprobiert werden. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich bei „Super Hero“ um den ersten reinen CGI-Kinofilm der Marke handeln wird.

Son-Gohan kämpft gegen Gamma 1 © バード・スタジオ/集英社 ©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

Hierfür würden die Macher aktuelle Technologien einsetzen, von denen vor allem die bildgewaltigen Kämpfe profitieren sollen. Iyoku gab an, diese sollen nicht nur „ein Fest für die Augen“ sein, sondern außerdem eine „neue Legende“ innerhalb des Franchise formen. Uns dürften also einmal mehr eindrucksvolle Schlachten erwarten.

Wer sind die Macher von Dragon Ball Super: Super Hero?

Wie schon die vorherigen Anime-Kinofilme des Franchise entsteht aus „Dragon Ball Super: Super Hero“ im Studio Toei Animation. Die Verantwortlichen für die Produktion des neuesten Abenteuers unserer Helden sind:

Regie: Tetsuro Kodama („The Bears‘ School“)

Tetsuro Kodama („The Bears‘ School“) Animation Director: Chikashi Kubota („One Piece: Baron Omatsumi und die geheimnisvolle Insel“)

Chikashi Kubota („One Piece: Baron Omatsumi und die geheimnisvolle Insel“) CGI Director: Jae Hoon Jung („Dragon Ball Z: Kampf der Götter“)

Jae Hoon Jung („Dragon Ball Z: Kampf der Götter“) Drehbuch & Charakterdesign: Akira Toriyama

Akira Toriyama Art Director: Nobuhito Sue („One Piece Film Gold“)

Nobuhito Sue („One Piece Film Gold“) Color Design: Rumiko Nagai („One Piece Stampede“)

Rumiko Nagai („One Piece Stampede“) Musik: Naoki Satō („Assassination Classroom“)

Son-Goku darf in „Dragon Ball Super: Super Hero“ natürlich nicht fehlen © バード・スタジオ/集英社 ©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

Somit hat Toei Animation einige klangvolle Namen der Anime-Industrie für den mittlerweile 21. Leinwand-Ableger des altehrwürdigen Franchise versammelt. Nach den teils imposanten Animationen im Vorgängerfilm dürften die Erwartungen der Fangemeinde an den neuesten Kinofilm sicherlich immens hoch sein.

Wann startet Dragon Ball Super: Super Hero im Kino?

Der japanische Kinostart von „Dragon Ball Super: Super Hero“ ist für den 22. April 2022 vorgesehen. Damit startet der Rückkampf unserer Helden gegen die Red-Ribbon-Armee pünktlich zur der Goldenen Woche (29. April bis 5. Mai). In dieser Zeit versuchen viele Arbeitnehmer Urlaub zu nehmen, weshalb Filmstudios regelmäßig diese potentiell äußerst lukrativen Tage mit einem nahegelegenen Kinostart ihrer neuen großen Produktionen zu nutzen.

Für Deutschland ist gegenwärtig allerdings noch kein Kinostart bekannt. Deshalb müsst ihr jetzt jedoch nicht traurig sein, denn es gibt durchaus Grund zur Hoffnung, dass der Film dieses Jahr auch noch hierzulande in die Kinos kommen wird. Zunächst wurde inzwischen ein Release des Werks für weitere Regionen bestätigt. Außerdem dauerte es beim Vorgänger, „Dragon Ball Super: Broly“, nur ungefähr einen Monat, bis KAZÉ Anime den Film im Rahmen seiner KAZÉ Anime Nights veröffentlichte. Die Chancen für einen zeitnahen Start des Nachfolgers dürften also nicht schlecht stehen.