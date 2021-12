Erst vor zwei Tagen wurde das erste Key Visual zum kommenden Anime-Film Dragon Ball Super: Super Hero veröffentlicht. Nun wurde im Rahmen eines Panels auf dem diesjährigen Jump Festa-Event der offizielle Trailer zum neuesten Abenteuer von Son-Goku und seinen Freunden enthüllt. Dieser gibt uns einen etwas genaueren Einblick in die Handlung des Werks und zeigt zudem Son-Gohan in Aktion.

Dragon Ball Super: Super Hero startet im April 2022 in Japan

Wie bereits der zuvor gezeigte Clip zum Kinofilm angedeutet hatte, kehrt die Red-Ribbon-Armee, die einst von Son-Goku zerschlagen wurde, zurück. Nun erfahren wir, dass sie tatsächlich die beiden neuen Charaktere, Gamma 1 und Gamma 2, erschaffen haben. Im Video wird gesagt, wie Twitter-User @KenXyro übersetzt hat, dass es sich bei ihnen um die bisher stärksten Cyborgs handeln soll.

Darüber hinaus bekommen wir reichlich Action zu sehen. Gamma 2 legt sich mit Piccolo an, während Son-Gohan, wie sein Vater vor ihm, gegen die Red-Ribbon-Armee und Gamma 1 antritt. Hier kommt ebenfalls der neue Animationsstil gut zur Geltung, dank dem die Übergänge zwischen klassischem 2D und modernem 3D flüssiger ablaufen als noch in den letzten Kinofilmen des Franchise. In diesen waren die CGI-Modelle noch klar als Fremdkörper zu erkennen.

Außerdem wurde während des Panels eine neue Nachricht von „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama vorgelesen, die von Twitter-User @Herms98 übersetzt wurde. Darin bestätigt der Mangaka, er habe für diesen Film sowohl die Story und Dialoge als auch die Charakterdesigns ausgearbeitet. Die Animationen finde er „besonders unglaublich!“ Zudem gibt es auch Neuigkeiten zur Besetzung des Films: Die offizielle Website des Franchise bestätigt Hiroshi Kamiya (Levi in „Attack on Titan“) und Mamoru Miyano (Kei Nagai in „Ajin“) als Sprecher von Gamma 1 & Gamma 2.

Des Weiteren wurde noch ein weiteres wichtiges Detail enthüllt, nämlich der Starttermin. „Dragon Ball Super: Super Hero“ wird am 22. April 2022 in den japanischen Kinos anlaufen. Ob der Film zeitnah auch den Weg zu uns nach Deutschland finden wird, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.