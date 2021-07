Nachdem bereits im Mai bestätigt wurde, dass hinter den Kulissen an einem neuen Dragon Ball Super-Kinofilm gearbeitet wird, wurde dieser nun offiziell mit einem Teaser angekündigt. Im Rahmen der diesjährigen San Diego Comic-Con sprachen einige Beteiligte des Werks in einem Special Panel über „Dragon Ball Super: Super Hero“.

Dragon Ball Super: Super Hero – Alte Bekannte kehren zurück

Während der Vorstellung des Films waren drei Ehrengäste anwesend, die etwas näher auf das kommende Leinwand-Abenteuer von Son-Goku und seinen Freunden eingingen. Hierbei handelt es sich um Masako Nozawa, die japanische Synchronsprecherin unseres Helden. Ihr zur Seite standen Toei Animation-Produzent Norihiro Hayashida und Akio Iyoku, der als Executive Producer das Franchise betreut.

Zunächst präsentierten sie Charakterdesigns zu einigen alten Bekannten. Hierzu zählen Piccolo, Kuririn und die kleine Pan. Im Laufe des Panels erwähnten sie, das Mädchen würde mittlerweile den Kindergarten besuchen, was den Verdacht nahelegt, dass uns mit dem zweiten „Dragon Ball Super“-Kinofilm ein Zeitsprung erwarten könnte. Pan wurde 779 geboren, also ein Jahr vor dem aktuellen Kampf gegen Granolah im Manga.

Da sie im Film somit vermutlich mindestens drei Jahre als sein dürfte, könnte die Handlung des Films im Jahr 782 oder 783 angesiedelt sein. Damit würde die Reihe die zeitliche Lücke zwischen dem Sieg über den Dämon Boo und Son-Gokus Aufeinandertreffen mit Oob am Ende von „Dragon Ball Z“, welches sich 784 ereignete, weiter schließen.

Darüber hinaus wurde ebenfalls ein neuer, noch namenloser Charakter präsentiert oder zumindest war in der Präsentation die Rede von nur einer Figur. Tatsächlich scheint das entsprechende Bild jedoch zwei Charaktere zu zeigen, von denen einer vermutlich der namensgebende Held von „Dragon Ball Super: Super Hero“ sein könnte. Das Design dieses Charakters stammt übrigens von Akira Toriyama, dem Schöpfer der Reihe.

Dragon Ball Super: Super Hero – Anime-Film soll neue Technologie nutzen

Laut Akio Iyoku sei der Erfinder des Franchise noch stärker in die Arbeiten des kommenden Anime-Kinofilms involviert als es beim Vorgänger „Dragon Ball Super: Broly“ der Fall gewesen sei. Während sich dieser noch mitten in der Produktion befand, habe der Künstler bereits mit den Arbeiten am Drehbuch für „Super Hero“ begonnen.

Piccolos Design in „Dragon Ball Super: Super Hero“ (1/2)

Piccolos Design in „Dragon Ball Super: Super Hero“ (2/2)

Pans Design in „Dragon Ball Super: Super Hero“

Kuririns Design in „Dragon Ball Super: Super Hero“

Ein neuer Charakter in „Dragon Ball Super: Super Hero“ Charakterdesigns aus „Dragon Ball Super: Super Hero“ © バード・スタジオ/集英社 ©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

Des Weiteren führt Iyoku in einem Beitrag auf der offiziellen Dragon Ball-Website aus, die Arbeiten am neuen Anime-Kinofilm würden derzeit „auf Hochtouren“ laufen. Er sei zuversichtlich, „dass es ein fantastischer Film wird“, der die Fans fassungslos zurücklassen könnte. Laut seinem Kollegen Hayashida solle es in dieses Werk neben „intensiven Szenen“ auch einen gewissen Slice of Life-Anteil geben und so eine Mischung verschiedener Facetten des Franchise bieten. Er sei zuversichtlich, dass der Film „etwas wirklich Originelles und Bahnbrechendes werden könnte.“

Abschließend wurde der oben eingefügte Teaser präsentiert, für dessen Erstellung eine neue Technologie genutzt wurde, um noch geschmeidigere CGI-Animationen auf die Leinwand zaubern zu können. Bereits Anfang Mai sagte Toriyama in einer kurzen Mitteilung zum Film, dieser werde „in Bezug auf die visuelle Ästhetik einige neue Methoden ausprobieren, um den Zuschauern ein großartiges Erlebnis bieten zu können.“

Das offizielle Logo von „Dragon Ball Super: Super Hero“ © バード・スタジオ/集英社 ©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

„Dragon Ball Super: Super Hero“ soll 2022 in den japanischen Kinos starten. Ob der Film zeitnah den Weg in unsere Lichtspielhäuser finden wird, ist noch nicht bekannt.