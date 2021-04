Im aktuellen Handlungsstrang von Dragon Ball Super müssen sich Son-Goku und Vegeta bald dem mächtigsten Krieger des Universums entgegenstellen. Um diesen Kampf heile überstehen zu können, trainieren sie natürlich weiterhin ihre Fähigkeiten. Unser Held will beispielsweise seinen Ultra-Instinkt verbessern, wobei er von Whis einen wertvollen Tipp erhält, was seine Nutzung dieser Form von jener der Engel unterscheidet.

Was Whis dabei genau meint, wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch ansehen. Doch Achtung, dabei werden wir nicht um etwaige Spoiler herumkommen!

Dragon Ball Super: Unterschied zwischen Son-Goku und den Engeln erklärt

Bereits im vorherigen Story-Arc rund um Bösewicht Moro erfuhren wir mehr über die Natur des Ultra-Instinkt, den Son-Goku erstmals im Turnier der Kraft einsetzen konnte. Der Engel Merus erklärte ihm, beim Ultra-Instinkt gehe es, anders als bei den Super-Saiyajin-Formen, um innere Ruhe und Selbstbeherrschung angesichts eines erschütternden emotionalen Schocks. Eine Lektion, die unser Hauptcharakter mittlerweile zu verinnerlicht haben scheint, schließlich kann er diese Kraft nun jederzeit aktvieren.

Laut Whis läge trotzdem noch ein weiter Weg vor Son-Goku, denn wie er seinem Schüler erklärt, habe dieser noch immer ein falsches Verständnis von dieser Kraft. Für unseren Helden ist der Ultra-Instinkt lediglich eine Art Transformation, die er erst aktivieren muss. Die Engel andererseits befinden sich immer im Ultra-Instinkt-Zustand und genau dies müsse nun auch Son-Gokus nächstes Ziel in „Dragon Ball Super“ sein: Die permanente Nutzung dieser Macht in seiner normalen Form.

Son-Goku wird von Whis‘ Stab getroffen / DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Um dieses Ziel zu erreichen, intensivieren Son-Goku und Whis fortan ihr gemeinsames Training. Wir sehen unseren Protagonisten, wie er dem Stab des Engels mit geschlossenen Augen immer wieder ausweicht. Da letztendlich sowohl unsere Hauptfigur als auch sein Mentor lächeln, scheint Son-Goku ordentliche Fortschritte bei der Anwendung des Ultra-Instinkts zu machen. Der Moment, in dem er seine neue Fähigkeiten wird ausprobieren müssen, dürfte übrigens schon bald bevorstehen, denn Granolah erwartet bereits Son-Goku und Vegeta.

Von all diesen aktuellen Entwicklungen abgesehen, wirft dies nun auch Fragen bezüglich des Endes von „Dragon Ball Z“ auf. Wir befinden uns mittlerweile im Jahr 780, also nur noch vier Jahre vor dem Treffen zwischen Son-Goku und Oob im Rahmen des 28. Großen Turniers. Wird unser Hauptcharakter in dieser Zeitspanne den Ultra-Instinkt bereits soweit perfektioniert haben, dass er ihn permanent nutzen kann? Hat er diese Kraft womöglich schon im Kampf gegen Oob eingesetzt? Bereits vor einigen Jahren bestätigte „Dragon Ball Super“-Zeichner Toyotaro, dass wir irgendwann das „DBZ“-Ende erreichen werden und womöglich wird dies teilweise rückwirkend umgeschrieben.

Son-Goku trainiert seinen Ultra-Instinkt / DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Gänzlich ausgeschlossen erscheint die Möglichkeit, dass Son-Goku im Jahr 784 den Ultra-Instinkt in seiner normalen Form perfekt nutzen kann, nicht. Zunächst wissen wir natürlich, dass unser Hauptcharakter hinsichtlich des Kämpfens ein Genie ist und in kurzer Zeit enorme Fortschritte erzielen kann. Des Weiteren nimmt er den jungen Oob als seinen Schüler auf, um dessen Kräfte zu entwickeln. Son-Goku würde vermutlich kaum jemanden unterweisen, wenn er selbst noch auf Training (von Whis) angewiesen wäre.

Dies sind nun natürlich nur Spekulationen unsererseits, doch so unwahrscheinlich wirkt es ehrlich gesagt nicht. Wie gut Son-Goku im Kampf gegen Granolah den Ultra-Instinkt einsetzen können wird und ob er diesen tatsächlich am Ende von „Dragon Ball Z“ gänzlich beherrscht, muss die Zeit zeigen. Das 72. „Dragon Ball Super“-Kapitel erscheint am 20. Mai bei MANGA Plus.