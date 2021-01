DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Letztes Jahr ging der „Galactic Patrol Prisoner“-Arc des Dragon Ball Super-Manga zu Ende. Doch auch wenn Son-Goku und seine Freunde den Bösewicht Moro besiegen konnten, lauert in den Weiten des Alls bereits eine neue Gefahr auf sie. Das vor wenigen Tagen veröffentlichte 68. Kapitel eröffnet den neuen „Granola the Survivor“-Handlungsstrang.

Wie der Name bereits vermuten lässt, spielt darin vor allem der bisher unbekannte Charakter Granola eine bedeutende Rolle. Im ersten Teil der frisch gestarteten Geschichte erfahren wir, dass die Figur von einem brennenden Hass auf Freezer und die Saiyajin angetrieben wird. Wieso das so ist, verraten wir euch nachfolgend, doch Achtung, SPOILER voraus!

Dragon Ball Super: Grund für Granolas Hass liegt in seiner Vergangenheit

Die meiste Zeit über folgen wir im 68. Manga-Kapitel deshalb auch Granola, der seine jüngste Mission beendet. Er ist ein Kopfgeldjäger, der ein besonderes Ziel bei seinen Auftraggebern abgibt, um seine Belohnung zu erhalten. Dabei erfährt er, dass irgendwie Freezer wieder zum Leben erweckt wurde, weshalb ein alter Wunsch in ihm wieder aufflammt: Rache. Rache an dem Tyrannen, der Granola so viel Leid zufügte.

Son-Gokus Vater Bardock könnte im Manga wieder wichtig werden

( DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Im Rahmen eines Flashbacks erfahren wir, dass Granolas Heimatwelt einst als Ziel der Armee des Bösewichts auserkoren wurde. Die Saiyajin löschten fast alle Bewohner des Planeten aus, einzig der spätere Kopfgeldjäger konnte entkommen. Spannendes Detail: Einer dieser Saiyajin scheint Son-Gokus Vater Bardock gewesen zu sein. Ob Son-Goku im neuen „Dragon Ball Super“-Arc vielleicht sogar auf ihn treffen könnte?

Granola will noch immer Rache an Freezer

( DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Granola hat somit einen durchaus triftigen Grund, um sowohl Freezer als auch die Saiyajin zu hassen, schließlich sind sie für die Zerstörung seines alten Lebens verantwortlich. Obwohl er erfahrt, dass der Schurke inzwischen noch mächtiger sein soll als je zuvor, scheint sich der Charakter noch immer an ihm rächen zu wollen. Eine Entwicklung, die vermutlich auch dafür sorgen wird, dass er später auf Son-Goku und Vegeta trifft.

Da unsere beiden Hauptfiguren mittlerweile jedoch göttliche Kräfte besitzen und im 68. Manga-Kapitel dazu angespornt werden, auch weiterhin zu trainieren, dürfte Granola vermutlich kaum eine realistische Chance gegen sie haben. Doch vielleicht überrascht uns ja das 69. „Dragon Ball Super“-Kapitel, das am 19. Februar 2021 bei MANGA Plus erscheint.