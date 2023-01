Um herauszufinden, was außerdem noch alles im 89. Manga-Kapitel geschehen wird, müsst ihr auch gar nicht mehr allzu lange warten. Das neue Chapter des „Dragon Ball Super“-Manga wird am 19. Januar 2023 um 16 Uhr deutscher Zeit bei MANGA Plus mit englischer Übersetzung veröffentlicht.

Möglicherweise findet Dr. Hedo so Dinge über C16, C17 & C18 sowie Cell heraus. Denkbar wären auch Infos über Dr. Geros kleine Spionageroboter in Insektenform. Aus dem Anime-Kinofilm wissen wir bereits, dass der junge Wissenschaftler mindestens einen dieser kleinen Roboter gebaut hat.

Wie das aktuelle 88. Manga-Kapitel bereits andeutete, ist Trunks in Mai verliebt und laut dem Mangaka werden uns im Laufe des Handlungsstrangs neben allerlei Superhelden-Action wohl auch noch mehr Emotionen erwarten. Im nächsten Kapitel wird Mai zudem ebenfalls die High School besuchen . Mehr noch: Sie wird Trunks’ Klassenkameradin und Toyotaro deutet mehr romantische Momente an.

DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

