Der letzte Story-Arc des Dragon Ball Super-Manga endete mit einem Knall, denn Bösewicht Freezer kehrte mit einer neuen Verwandlung zurück. Nicht nur das: Als Black Freezer besiegte er Son-Goku und Vegeta mit einem einzigen Schlag. Nun sprach einer der Macher der Reihe über das Comeback des Schurken.

Kreditkarten als Inspiration für neue Form des DBS-Schurken

Besagter Verantwortlicher ist Toyotaro, der Zeichner der Manga-Serie. Im Rahmen eines Interviews, das von der offiziellen Dragon Ball-Website veröffentlicht wurde, sprach er über den vor einigen Monaten beendeten Granolah the Survivor-Arc und verriet, dass Freezers Rückkehr von Beginn an geplant gewesen sei.

Der Name des „Dragon Ball Super“-Schurken wurde deshalb absichtlich mehrfach im Laufe des Handlungsstrangs genannt, was unter anderem den Auftritt des Charakters im Finale der Story vorzubereiten sollte. Sein großes Comeback am Ende sollten bei den Leser*innen einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Dass es letztendlich tatsächlich so kommen sollte, dürfte auch dem Umstand zu verdanken sein, dass Son-Gokus und Vegetas ewige Nemesis eine neue Form erreichen konnte: Black Freezer. Mit dieser neuen Macht, die er nach einem intensiven Training in einer anderen Dimension entfesseln konnte, zermalmte er nicht nur Bösewicht Gas, sondern schickte auch unsere beiden Saiyajin auf die Bretter.

Wie Toyotaro erklärt, hätten die Farben von Kreditkarten als Inspiration für diese Verwandlung gedient. Die Stufe über einer Goldkarte sei eine schwarze Karte. Zudem seien Schwarze Löcher im Weltall unheilvolle Phänomene, die alles in ihrer Nähe verschlingen würden. Auch deshalb sei Schwarz eine Farbe, die sehr gut zu Freezer gepasst habe, da dieser dafür bekannt ist, mit seiner Armee Unheil zu stiften.

Black Freezer besiegt Son-Goku und Vegeta DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Der Manga-Zeichner habe sich zusammen mit seinen Vorgesetzten viele Gedanken darüber gemacht, wie die neue Form des „Dragon Ball Super“-Bösewichts aussehen könnte, was letztendlich zu Black Freezer geführt habe. Deshalb sei der große Auftritt des Charakters am Ende des Granolah-Arcs auch Toyotaros Lieblingsszene.

Bis es zu einem Rematch zwischen Son-Goku, Vegeta und ihrem Erzfeind kommen wird, dürfte es allerdings noch einige Zeit dauern. Im kürzlich gestarteten Super Hero-Arc, der die Brücke zum Anime-Kinofilm Dragon Ball Super: Super Hero schlägt, trainieren die beiden Saiyajin auf Beerus’ Planeten.

Vegeta erinnert sich an Black Freezer DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Das 89. Kapitel des „Dragon Ball Super“-Manga wird am 19. Januar 2023 um 16 Uhr deutscher Zeit bei MANGA Plus mit englischer Übersetzung veröffentlicht.