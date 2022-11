DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Nachdem Dragon Ball Super-Fans bezüglich der Fortsetzung der Manga-Serie lange in der Luft hingen, herrscht nun endlich Gewissheit: Nächsten Monat startet der neue Arc der Reihe. In den nachfolgenden Zeichen fassen wir die ersten Details zum kommenden Handlungsstrang für euch zusammen.

Das Dragon Ball-Universum kriegt neue Superhelden

Die gute Nachricht zuerst: Allzu lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, denn das 88. Manga-Kapitel erscheint laut der MANGA Plus-Website schon am 20. Dezember 2022. Im Mittelpunkt stehen werden diesmal Son-Gokus und Vegetas Söhne Son-Goten sowie Trunks – und zwar als Superhelden!

Dank einer kürzlich veröffentlichten kurzen Inhaltsangabe wissen wir nun auch, worum es im neuen Manga-Arc gehen wird: Demnach befinden sich unsere beiden ewigen Rivalen auf Beerus’ Planeten, um zu trainieren. Währenddessen beschützen ihre Söhne als Superhelden die Erde.

Zeitlich wird der neue Handlungsstrang die Brücke zwischen den jüngsten Ereignissen im Manga, also dem Kampf gegen Gas, und den Geschehnissen in Dragon Ball Super: Super Hero schlagen. Das neue Superhelden-Abenteuer ist somit die Vorgeschichte zum Anime-Blockbuster.

Unklar ist aktuell noch, ob wir im Manga erneut sehen werden, was im Kinofilm geschah, etwa den Kampf gegen die neuen Cyborgs der Red Ribbon Armee, Gamma 1 und Gamma 2. Doch unabhängig davon dürfte der Manga-Arc dabei helfen, Manga und Anime wieder stärker miteinander zu verbinden.

So oder so dürft ihr euch am 20. Dezember 2022 auf ein neues „Dragon Ball Super“-Manga-Kapitel mit dem Start des nächsten Handlungsstrangs freuen.