Seit mittlerweile zwei Monaten müssen Fans auf ein neues Kapitel des Dragon Ball Super-Manga warten. Die Hit-Reihe legt derzeit eine Pause ein, um den nächsten großen Handlungsstrang vorzubereiten. Doch wann könnte die Serie fortgesetzt werden und worum könnte es gehen?

Wann könnte der DBS-Manga zurückkehren?

Offiziell gibt es derzeit noch keine Informationen bezüglich der Fortführung des Manga. Auch die Website MANGA Plus, die vom japanischen Shueisha-Verlag betrieben wird, die dort unter anderem „Dragon Ball Super“ veröffentlicht, liefert diesbezüglich gegenwärtig keine Details.

Bekannt ist lediglich, dass der neue Story-Arc definitiv noch 2022 starten soll. Das würde dafür sprechen, dass das nächste Kapitel spätestens im Dezember veröffentlicht werden wird. Denkbar wäre, dass der kommende Handlungsstrang auf dem Jump Festa 2023 angekündigt wird. Hierbei handelt es sich um ein hauseigenes Event des Shueisha-Verlags, auf dem News zu kommenden Projekten enthüllt werden.

Die nächste Auskopplung der Veranstaltung wird am 17. und 18. Dezember 2022 stattfinden. Da neue Kapitel des „Dragon Ball Super“-Manga zuletzt oft am 19. oder 20. eines Monats veröffentlicht wurden, wäre es möglich, dass der kommende Arc im Rahmen des Events angekündigt wird, ehe Fans wenige Tage darauf das erste Kapitel des neuen Abenteuers von Son-Goku & Co. lesen könnten.

Worum könnte es im nächsten Handlungsstrang des DBS-Manga gehen?

Um den Inhalt des kommenden, noch namenlosen Handlungsstrang des „Dragon Ball Super“-Manga machen die Verantwortlichen ebenfalls ein großes Geheimnis. Nach dem schockierenden Ende des Granolah the Survivor-Arc dürften Son-Goku und Vegeta einmal mehr versuchen, Freezer zu schlagen.

Dieser konnte eine neue Verwandlung erlangen und ist nun wohl der stärkste Krieger des 7. Universums! In seiner Black Freezer-Form hat der Bösewicht unsere beiden Hauptcharaktere spielend leicht erledigt und erfahrungsgemäß werden das die beiden Saiyajin-Krieger nicht auf sich sitzen lassen.

Nur zu sagen, wie der neue Handlungsstrang in die Timeline des Franchise passen könnte, ist aktuell noch schwieriger. Der letzte Manga-Arc spielt im Jahr 781, während der jüngste Anime-Kinofilm, „Dragon Ball Super: Super Hero“, vermutlich 782 oder 783 spielt. Denkbar wäre, dass der Manga zeitlich nach dem Film spielen wird, in dem wir Son-Goku und Vegeta auf Beerus’ Planeten haben trainieren sehen.

Dies wäre noch aus einem weiteren Grund äußerst spannend: Womöglich ist mit dem neuen Arc der Moment gekommen, auf den Fans bereits lange gewartet haben und die Lücke zwischen Dragon Ball Super und dem Ende von Dragon Ball Z wird komplett geschlossen. Im Jahr 784 trifft Son-Goku bekanntlich erstmals auf Oob und beschließt anschließend, ihn zu trainieren.

Das könnte erklären, warum sich Akira Toriyama (Story) und Toyotaro (Zeichnungen) mehr Zeit nehmen, um den kommenden Handlungsstrang des „Dragon Ball Super“-Manga zu planen. Bis wir offizielle Informationen hierzu erhalten, dürfte es allerdings vermutlich noch etwas dauern.