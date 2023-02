DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Achtung, es folgen Spoiler: Mit seinem neuen Handlungsstrang gibt uns der Dragon Ball Super-Manga einen kleinen Einblick in die Geschehnisse vor dem Anime-Kinofilm Dragon Ball Super: Super Hero. Nachdem Trunks zuletzt eine mysteriöse Diskette fand, wird im 89. Kapitel endlich ihr Inhalt enthüllt.

Diskette enthält Bauplan eines mächtigen Dragon Ball Z-Schurken

Zunächst ein kleiner Rückblick: Im Auftakt des neuen Handlungsstrangs stießen Son-Goten und Trunks auf ein geheimes Labor des Wissenschaftlers Dr. Hedo. Bewacht wurde seine Anlage von Cyborgs, die Vegetas Sohn ordentlich aufmischte. Anschließend fand er in einem Safe eine Diskette und nahm sie mit.

In Kapitel 89 des „Dragon Ball Super“-Manga will Trunks nun herausfinden, was sich auf der Diskette befindet. Nachdem es ihm zunächst nicht gelingt, an die Daten heranzukommen, versucht er es mit dem Computer seiner Mutter, was tatsächlich zum Erfolg führen soll. Die Daten machen ihn jedoch stutzig.

Neben verschiedenen Dokumenten befindet sich auf der Diskette, die mit „Dr. Gero“ beschriftet ist, auch etwas, das wie eine Art Bauplan aussieht. Außerdem findet er dabei das Bild einer Kreatur, die äußerlich an eine Insektenlarve zu erinnern scheint. Ehe sich Trunks noch weitere Inhalte ansehen kann, wird ein von Dr. Hedo platzierter Virus aktiviert, der den weiteren Zugriff auf die Diskette verhindert.

Langjährige „Dragon Ball“-Fans werden die Kreatur, deren Bauplan Trunks gefunden hat, sicherlich erkannt haben: Es ist die Larvenform von Bösewicht Cell! In diesem Stadium haben wir in den Cyborg, der von Dr. Gero als perfekte Lebensform konzipiert wurde, auch kurz in „Dragon Ball Z“ gesehen.

In Kapitel 89 des „Dragon Ball Super"-Manga stößt Trunks auf einen Bauplan für Cell

Im Anime-Film „Dragon Ball Super: Super Hero“ erfahren wir, dass Dr. Hedo der Enkel des inzwischen seit Jahren verstorbenen Red-Ribbon-Armee-Wissenschaftlers Dr. Gero ist. Er wusste von den Experimenten seines Großvaters und dürfte so auch an dessen Aufzeichnungen gekommen sein.

Auf diesen baute er mit seinen eigenen Arbeiten auf und konzipierte im Laufe der Zeit verschiedene Cyborgs. Hierzu zählten unter anderem die Superhelden Gamma 1 und Gamma 2 sowie das gigantisch große und mächtige Monster Cell Max, eine verbesserte Form des DBZ-Originals.

Dr. Hedos Schöpfung Cell Max war im Anime-Kinofilm noch unvollständig © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Das nächste Kapitel des „Dragon Ball Super“-Manga wird am 20. Februar 2023 um 16 Uhr deutscher Zeit bei MANGA Plus mit englischer Übersetzung veröffentlicht.