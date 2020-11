Der Kampf zwischen Son-Goku und Bösewicht Moro erreicht im letzte Woche veröffentlichten 66. Manga-Kapitel von „Dragon Ball Super“ seinen finalen Höhepunkt. Nach einer verrückten Fusion steht unser Protagonist mit dem Rücken zur Wand und versucht nun alles, um die Vernichtung der Erde doch noch irgendwie zu verhindern.

Dabei kann er natürlich auf die Hilfe seiner Freunde rund um Vegeta, Kuririn & Co. vertrauen. Einen entscheidenden Anteil an der Rettung der Welt hat diesmal allerdings ein unerwarteter Charakter. Doch Achtung, es folgen massive SPOILER!

Dragon Ball Super-Manga: Ein junger Held hilft Son-Goku aus der Patsche

Nachdem Son-Goku wegen seines inzwischen Perfekten Ultra-Instinkts Moro zuletzt deutlich überlegen war, läuft nun alles gegen unseren Helden. Sein Gegner wird immer stärker und droht mitsamt der Erde zu explodieren. Nicht einmal Beerus kann eingreifen, da er ins Reich der Götter zurückkehren muss. Bevor er verschwindet, gibt sein Assistent Whis unserem Helden jedoch noch einen Tipp: Er muss den Kristall auf der Stirn seines Feindes zerstören.

Gerade als unser Held zum finalen Schlag ausholen will, wird er in letzter Sekunde von seinem Kontrahenten abgefangen. Nicht einmal die Kraft seiner Freunde, die Vegeta an ihn weiterleitet, ist genug, um sich zu befreien. Doch plötzlich hat Jaco eine zündende Idee und wenig später erreicht eine gigantische Menge Energie den Kampfschauplatz und Son-Goku erlangt seine göttliche Macht wieder – alles Dank des kleinen Oob!

Oob schickt Son-Goku seine Energie ( DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Doch was war hier geschehen? Wie wir erfahren, verfügt der kleine Oob über eine gewaltige göttliche Kraft, nämlich die des Großkaioshin. Als sich Boo in „Dragon Ball Z“ in zwei Hälften spaltete, behielt der böse Teil die Macht des Gottes. Als Son-Goku später Kid Boo tötete, wurde dieser als Oob mit genau dieser göttlichen Kraft wiedergeboren. Dank der Unterstützung und Anleitung des Großkaioshin, von dem ein Teil noch im guten Boo lebt, konnte der Junge unseren Helden so retten.

Vegeta, der von der schieren Menge göttlicher Macht schockiert ist, leitet sie an Son-Goku weiter. Dieser kann sie nutzen, um erneut seinen Perfekten Ultra-Instinkt zu aktivieren und mittels einer neuen göttlichen Macht Moro endlich erledigen. Die Erde konnte somit in letzter Sekunde mal wieder gerettet werden. Im 67. Kapitel, das am 20. Dezember 2020 auf MANGA Plus erscheint, wird der aktuelle Handlungsstrang abgeschlossen.