DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Nachdem wir im letzten 65. Kapitel des „Dragon Ball Super“-Manga noch die verrückteste Fusion bisher gesehen haben, erreicht Son-Gokus Kampf gegen Bösewicht Moro bald seinen letzten Höhepunkt. Noch dieses Jahr soll der Galactic Patrol Prisoner-Arc, der aktuelle Handlungsstrang der Reihe, in seinem großen Finale gipfeln.

Dies geht aus einer aktuellen Nachricht auf der offiziellen Website des „Dragon Ball“-Franchise hervor. Darin heißt es, der Kampf zwischen unserem Helden und seinem Gegner endet im kommenden 66. Kapitel. Dieses erscheint in Japan diesen Monat in der Januar-Ausgabe des V-Jump-Magazins und hierzulande auf der Webseite MANGA Plus.

Arbeit an neuem Dragon Ball Super-Manga-Arc läuft bereits

Darüber hinaus verkündet die Internetseite, dass der aktuelle Handlungsstrang des Manga im 67. Kapitel abgeschlossen werde und im Dezember 2020 erscheint. Genauere Details zum Kapitel sind gegenwärtig noch nicht bekannt, doch nach dem überstandenen Kampf gegen Moro könnten sich unsere Hauptfiguren vielleicht eine kleine Feier gönnen.

Ein neues Abenteuer dürfte Son-Goku, Vegeta & Co. demnach sehr wahrscheinlich ab Januar 2021 erwarten. Im Rahmen eines Interviews verriet der für die Manga-Reihe zuständige Redakteur der V-Jump, „Victory“ Uchida, er arbeite gegenwärtig (Stand: Oktober 2020) mit „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama und Manga-Zeichner Toyotaro am nächsten Abschnitt der Geschichte. Nähere Details enthüllte er jedoch nicht.

Sehr wahrscheinlich dürfte die Ankündigung des nächsten „Dragon Ball Super“-Handlungsstrangs Mitte Dezember im Rahmen der „Jump Festa 2021“ erfolgen. Hierbei handelt es sich um ein Event des japanischen Shueisha-Verlags, der den Manga veröffentlicht. Toyotaro deutete über seinen Twitter-Account bereits eine Beteiligung an der Messe an.

Zunächst dürfen wir uns allerdings auf das große Finale des Kampfes zwischen Son-Goku und Moro freuen. Das 66. Kapitel des „Dragon Ball Super“-Manga erscheint hierzulande am 20. November 2020 um 16 Uhr bei MANGA Plus mit englischer Übersetzung.