Nach ihrem Sieg über Bösewicht Moro ist Son-Goku und Vegeta in Dragon Ball Super bekanntlich keine Ruhepause vergönnt, denn ihnen wurde die Geburt des mächtigsten Kriegers des 7. Universums prophezeit. Dieser schicksalhafte Tag ist nun tatsächlich eingetreten und dieser stärkste Kämpfer ist erschienen.

Um wen es sich dabei genau handelt und wieso diese Entwicklung für den Krieger einen gigantischen Haken hat, wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch ansehen. Doch Achtung, Spoiler voraus!

Dragon Ball Super: Granola erfüllt sich seinen Wunsch und wird der Stärkste im Universum

Am Ende des vorherigen „Dragon Ball Super“-Kapitels sahen wir, dass Granola erfolgreich den heiligen Drachen Toronbo heraufbeschwören konnte. Anschließend wünschte er sich von diesem, zum mächtigsten Krieger des Universums gemacht zu werden. Obwohl wir in unserem Artikel dazu noch gewisse Zweifel hegten, dass dieser Drache dazu tatsächlich fähig wäre, wurden wir nun eines Besseren belehrt.

Toronbo sagt Granola, dies sei unter normalen Umständen unmöglich, doch er bietet ihm einen Handel an, mit dem er den Wunsch des Kopfgeldjägers erfüllen könnte. Da dieser noch immer von seinem Streben nach Rache an Freezer und den Saiyajin angetrieben wird, geht er ohne zu zögern auf den Deal ein – und demonstriert kurz darauf seine neuen immensen Kräfte.

Granola probiert in „Dragon Ball Super“ seine neuen Kräfte aus / DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Zunächst hat sich Granolas Äußeres verändert, denn seine Haare sind sehr viel länger und auch sein Körperbau wirkt nun etwas massiger als noch zuvor. Seine neuen Kräfte probiert er auch sogleich aus und er zeigt sich von den Resultaten, die es ihm beispielsweise erlauben, einen gewaltigen Felsen wegzuschleudern und zur Explosion zu bringen, sehr angetan. Anschließend macht er sich auf den Weg, um Freezers Aufenthaltsort in „Dragon Ball Super“ in Erfahrung zu bringen.

Dragon Ball Super: Für seine neuen Kräfte zahlte Granola einen gigantischen Preis

Dafür wendet er sich an einige seiner Auftraggeber, die Heeters, die ihm zunächst jedoch nicht glauben, dass er nun stark genug sei, um Freezer zu erledigen. Nachdem er ihnen seine Kräfte allerdings eindrucksvoll demonstriert hat, versprechen sie ihm, sie würden seiner Bitte nachkommen. Im Gegenzug wollen sie jedoch wissen, wie er so stark werden konnte. Granola sagt ihnen, er habe die Dragon Balls genutzt, allerdings würde ihm nun die Zeit davonlaufen.

Granola zeigt den Heeters seine neue Kräfte in „Dragon Ball Super“ / DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Er erklärt ihnen, er habe mit dem heiligen Drachen Toronbo einen Deal gemacht: Dieser habe alle Kraft, die Granola im Laufe seines ihm verbleibenden Lebens erlangt hätte, mit seiner aktuellen Stärke multipliziert. Der Kopfgeldjäger tauschte also die ihm normalerweise noch bleibenden 150 Lebensjahre ein, um, abgesehen von den Göttern, das mächtigste Wesen im 7. Universum zu werden. Allerdings muss er Freezer schnell finden, denn seit seinem Handel mit dem Drachen bleiben ihm nur noch drei Jahre.

Granolas Kräftezuwachs blieb übrigens nicht unbemerkt, denn wie wir im Laufe des Kapitels erfahren, hat Whis den Kopfgeldjäger beobachtet. Der Engel warnte Son-Goku noch davor, dass in diesem großen Universum immer jemand erscheinen könnte, der noch stärker sei als er und Vegeta. Ob Granola nun wirklich mächtiger ist als unsere beiden Saiyajin, dürfte sich im nächsten „Dragon Ball Super“-Kapitel herausstellen, das am 20. April 2021 bei MANGA Plus erscheint.