Im letzten Kapitel des Dragon Ball Super-Manga startete mit dem „Granola the Survivor“-Arc der aktuellste Handlungsstrang der Reihe. Darin steht vor allem der namensgebende Kopfgeldjäger Granola im Mittelpunkt, der die Saiyajin über alle Maßen hasst. Gleichzeitig eröffnen sich Son-Goku und Vegeta neue Möglichkeiten, noch stärker zu werden. Gerade beim Prinz der Saiyajin verspricht dies äußerst interessant zu werden.

Zumindest, wenn wir nach den Geschehnissen im kürzlich veröffentlichten 69. Manga-Kapitel gehen. Darin gibt es einen äußerst spannenden Dialog zwischen Vegeta und Lord Beerus. Was ihr Gespräch so spannend macht, wollen wir uns nachfolgend ansehen, doch Achtung, SPOILER voraus!

Dragon Ball Super: Vegetas Schlüssel zu mehr Macht liegt in seiner Vergangenheit

Das Kapitel setzt im Falle von Son-Goku und Vegeta dort an, wo wir sie zuletzt gesehen hatten: Während unser Hauptcharakter gemeinsam mit Whis trainiert, um seinen Ultra-Instinkt noch weiter zu verfeinern, will Vegeta von Beerus eine neue Technik erlernen. Sehr zu seiner Verwunderung beginnt das Training jedoch mit einer Geschichtsstunde.

Beerus fragt ihn, wie viele Planeten die Saiyajin zerstört hätten, woraufhin Vegeta erwidert, dies sei erst unter Freezers Kommando regelmäßig vorgekommen. Dennoch habe sein Volk gewissermaßen gesündigt und sei deshalb als gerechte Strafe fast vollständig ausgelöscht worden. Der Gott der Zerstörung nennt diese Gedanken lächerlich und sagt, die Technik, die Vegeta lernen möchte, sei sehr eng mit der Geschichte der Saiyajin verbunden.

Beerus erzählt Vegeta, dass er Freezer auf die Saiyajin gehetzt hat

( DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Besonders interessant: Kurz darauf offenbart Beerus Vegeta, er sei der Grund für die Zerstörung der Saiyajin gewesen, denn er war es, der Freezer vor so vielen Jahren den Floh ins Ohr setzte, die Saiyajin auszurotten. Es war somit viel weniger Schicksal, wie Vegeta bisher annahm, sondern fast schon ein göttliches Urteil. Daraufhin geht Vegeta auf Beerus los, wird allerdings von diesem schnell besiegt.

Anschließend offenbart der Gott der Zerstörung seinem „Schüler“, solange dieser von der Vergangenheit seines Volkes gefangen gehalten werde, könne er niemals die Stärke erlangen, die er in „Dragon Ball Super“ begehrt. Aus diesem Grund muss er seine Vergangenheit und die der Saiyajin hinter sich lassen, er muss sein altes Ich zerstören und sich von Grund auf neu erfinden.

Beerus sagt Vegeta, er muss seine Vergangenheit hinter sich lassen

( DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

All dies sind ziemlich viele Informationen und vor allem sehr spannende Enthüllungen, auch wenn wir Zuschauer bereits seit „Dragon Ball Z: Kampf der Götter“ wussten, dass Beerus Freezer auf die Saiyajin angesetzt hatte, schließlich unterhält er sich im Film darüber mit Whis. Wie sich diese Ereignisse in der Zukunft auf Beerus‘ Beziehung zu Son-Goku und Vegeta auswirken, dürfte äußerst spannend werden.

Bereits seit einiger Zeit hält sich in Fankreisen die Theorie, dass Beerus der finale Gegner von Son-Goku und Vegeta in „Dragon Ball Super“ sein könnte. Durch die jüngsten Geschehnisse könnte eine solche Entwicklung durchaus realistisch sein. Ob all dies jedoch tatsächlich geschehen wird, muss die Zeit zeigen. Das 70. „Dragon Ball Super“-Kapitel erscheint am 18. März 2021 bei MANGA Plus.