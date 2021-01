DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

In den vergangenen Jahren hielt der Dragon Ball Super-Manga einige faustdicke Überraschungen bereit. Hierzu zählte beispielsweise die mächtige Magie von Bösewicht Moro, der nur durch einen unerwarteten Verbündeten besiegt werden konnte. Darüber hinaus konnten Son-Goku und Vegeta ihre göttlichen Kräfte noch steigern und sind stärker denn je. Doch ob das reichen wird?

Das letzte Woche veröffentlichte 68. Manga-Kapitel deutet nämlich die baldige Ankunft eines neuen mächtigen Gegners an. Bei diesem soll es sich um nicht weniger als den stärksten Krieger des gesamten Universums handeln. Doch wer könnte das sein? Achtung, SPOILER voraus!

Dragon Ball Super: Wer wird der stärkste Krieger des Universums?

Bevor sich Son-Goku und Vegeta ihrem Training auf Beerus‘ Planeten widmen, hilft unser Held Whis dabei, den Orakelfisch ruhigzustellen. Dieser leidet seit einiger Zeit nämlich unter Schlafproblemen. Laut Whis ist das in der Regel immer ein schlechtes Omen. Am Ende des „Dragon Ball Super“-Kapitels murmelt der Fisch im Schlaf, die Balance im 7. Universum werde sich verändern und der stärkste Krieger des Universums werde sich bald erheben. Doch um wen könnte es sich dabei handeln?

Stand jetzt hätten wir zwei Vermutungen, wer dieser ominöse Kämpfer sein könnte, der sogar noch Son-Goku und Vegeta übertreffen soll. Denkbar wäre hierbei zunächst der neue Charakter Granola, nach dem der aktuelle Handlungsstrang benannt wurde. Derzeit dürfte er zwar noch nicht stark genug sein, doch angetrieben von seiner Rache könnte der versierte Kopfgeldjäger vielleicht neue, ungeahnte Kräfte entfesseln.

Wie wir im aktuellen Manga-Kapitel sehen, ist Granola ein durchaus fähiger Kämpfer sowie erfahrener Scharfschütze. Wie viele andere Krieger im „Dragon Ball“-Universum könnte er noch ein riesiges verborgenes Potential besitzen. Obwohl es noch etwas unwahrscheinlich wirkt, könnte er durchaus der vorhergesehene stärkste Krieger sein.

Eine weitere Möglichkeit wäre OG73-i. Er ist eine künstliche Lebensform, die zuvor für Moro kämpfte und dank seiner besonderen Fähigkeit überaus mächtig wurde. Er kann, wenn er jemanden am Nacken berührt. dessen Kräfte und Attacken übernehmen. Unter anderem konnte er sich so die Fähigkeiten von Moro, Merus und Son-Gohan einverleiben.

Gegenwärtig befindet sich OG73-i allerdings in keiner allzu guten Verfassung. Sein Körper wurde stark beschädigt und muss sich erst regenerieren. Sobald dies geschehen ist, besitzt er jedoch definitiv das Potential, zum stärksten Krieger des Universum zu werden. Oder meinte der Orakelfisch vielleicht jemanden, den wir nicht auf dem Schirm haben?

Erstmal bleibt uns also nichts weiter übrig, als abzuwarten, um wen es sich bei diesem mysteriösen, starken Krieger genau handeln wird. Vielleicht liefert uns ja das 69. „Dragon Ball Super“-Kapitel, das am 19. Februar 2021 bei MANGA Plus erscheint, einige weitere Hinweise.