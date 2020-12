DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Der Kampf zwischen Son-Goku und Bösewicht Moro im Dragon Ball Super-Manga ist vorbei, vor allem dank einer sehr unerwarteten Hilfe. Im jüngst veröffentlichten 67. Kapitel feierten unsere Helden ihren Sieg, doch sie ahnten nicht, dass in den Weiten des Weltalls bereits eine neue Gefahr aufzieht.

Am vergangenen Wochenende kündigten die Verantwortlichen der „Dragon Ball“-Saga den nächsten Handlungsstrang des Manga offiziell an: Den „Granola the Survivor“-Arc. Dieser schließt direkt an die Ereignisse des Kampfes gegen Moro an und führt mit Granola einen neuen wichtigen Charakter ein. Erste Infos sind ebenfalls bereits bekannt.

Dragon Ball Super: Manga-Zeichner äußert sich zum Granola-Arc

Genauer äußerte sich, wie unter anderem Dragon Ball Super France berichtet, Manga-Zeichner Toyotaro zum nächsten Abschnitt von Son-Gokus Geschichte. In einem Interview, das in der frisch erschienenen Februar 2021-Ausgabe des japanischen „V-Jump“-Magazins enthalten ist, nennt der Mangaka erste Details.

Granolas erster Auftritt im Manga ( DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Zunächst blickte Toyotaro jedoch noch auf den beendeten vorherigen Arc zurück und meint, er habe es sehr genossen, diese Geschichte zu zeichnen. Außerdem habe sich besonders der neue Charakter Merus, der Son-Goku auf seinen Kampf gegen Moro vorbereitete, zu einer Figur entwickelt, die er „wirklich sehr liebe.“

Anschließend widmet sich der Manga-Zeichner jedoch dem neuen „Granola the Survivor“-Arc. Wie er verrät, hätte die Ausarbeitung des Designs diesmal „viel länger gedauert als beim Vorgänger“. Dies habe allerdings auch positive Effekte gehabt, denn so konnte „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama „das Beste aus den ursprünglichen Ideen“ kombinieren, um so die neue Geschichte zu schreiben.

Granolas Charakterdesign ( DRAGON BALL SUPER © 2015 by BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc. )

Auf den Inhalt des neuen Handlungsstrangs könne Toyotaro derzeit allerdings noch nicht eingehen. Er verspricht den Fans jedoch eine wendungsreiche Story, die hoffentlich „jeden begeistern“ werde. Des Weiteren solle „eine neue Wahrheit aufgedeckt werden.“ Son-Goku und seine Freunde dürften also auch weiterhin spannende Abenteuer erleben.

Im 68. Kapitel des „Dragon Ball Super“-Manga, das am 20. Januar 2021 auf MANGA Plus erscheint, dürften wir vermutlich etwas mehr über Granola und seinen Plan erfahren. Dieser scheint mit einem einstigen Verbündeten Moros, dem Wesen 73, in Verbindung zu stehen.