Achtung, es folgen massive Spoiler: In den letzten Jahren war es für Son-Gohan-Fans ein ständiges Auf und Ab. War er in einigen Momenten der Retter in höchster Not, bekam er kurz darauf nichts mehr auf die Reihe. Doch wie schlägt sich der Fanliebling in Dragon Ball Super: Super Hero?

Nachfolgend werden wir einen sehr genauen Blick auf Son-Gohans Rolle und Entwicklung im neuesten Anime-Ableger des legendären Franchise werfen. Wenn ihr euch mögliche Überraschungen nicht verderben möchtet, dann lest diesen Artikel gerne nach eurem Kinobesuch.

Ist Son-Gohan wieder der Superheld von damals?

Im Laufe des Films entführt die wiederauferstandene Red-Ribbon-Armee Son-Gohans kleine Tochter Pan und droht damit, ihr etwas anzutun. Als er das herausfindet, kann unser Protagonist natürlich nicht länger zögern, sondern will sein Kind um jeden Preis retten – doch das wird nicht so einfach.

Seit dem Turnier der Kraft hat Son-Gohan sein Training etwas schleifen lassen und kann deshalb seine wahre Kraft nicht direkt aktivieren. Deshalb sieht es im Kampf gegen Cyborg-Krieger Gamma 1 zunächst gar nicht so einfach aus. Zum Glück kann unser Held seine ultimative Kraft bald wieder entfesseln!

Wie sich später herausstellt, soll dies jedoch nicht reichen, um einmal mehr die Erde zu retten. Cell Max, die mächtigste Waffe im Arsenal der Red-Ribbon-Armee, wurde aktiviert und könnte alles Leben auf dem blauen Planeten auslöschen. Nur Piccolo, Son-Gohan und ihre Freunde können das noch verhindern.

Als es kurz darauf so aussieht, als würde sein alter Freund und Mentor von dem Monster ermordet werden, beginnt eine gewaltige Macht in Son-Gohan zu erwachen. Es gelingt ihm, eine neue Verwandlung zu erreichen und so das Blatt zu wenden. Mit vereinten Kräften vernichten sie Cell Max!

Son-Gohan Beast ist die stärkste Form des Charakters © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Mit Son-Gohan Beast hat unser Hauptcharakter eine neue Transformationsstufe erlangt, die seine bisherigen Formen weit überragt. Doch was zeichnet diese neue und einzigartige Verwandlung, die wir erstmals in „Dragon Ball Super: Super Hero“ sehen, eigentlich aus?

Son-Gohan Beast ist erwacht!

Besonders auffällig sind die äußeren Veränderungen, denn nun hat Son-Gohan lange weiße Haare, wirkt muskulöser und hat bedrohlich wirkende rote Augen. Es scheint jene Form zu sein, die bereits im „Dragon Ball Super“-Anime und -Manga angedeutet wurde. Darin sagte der Charakter, er wolle eine ultimative Verwandlung erreichen, die noch niemand zuvor jemals gesehen habe.

Interessant ist übrigens die Pose, die ihr im Bild oben sehen könnt, denn diese erinnert frappierend an Son-Gokus ersten Auftritt als Super-Saiyajin. Kleiner Fun-Fact: Son-Gohan ist jetzt so alt wie sein Vater, als dieser erstmals auf Namek gegen Freezer gekämpft und sich verwandelt hat.

Son-Gohan Beast ist sehr siegessicher © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Wie stark Son-Gohan Beast ist, lässt sich dafür aktuell allerdings noch nicht genau sagen. Dazu gibt es gegenwärtig noch keine genauen Aussagen. „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama verriet jedoch, der Name bedeute, dass die im Charakter schlummernde Bestie erwacht sei.

Darüber hinaus sagte der Mangaka, Son-Gohan sei stärker als alle anderen, allerdings habe er lange keine Chance mehr gehabt, dies auch unter Beweis zu stellen. Denkbar wäre, dass sich die Stärke von Son-Gohan Biest auf einem Level mit Son-Gokus Ultra-Instinkt und Vegetas Ultra Ego bewegt. Es wäre hingegen ebenso gut möglich, dass Son-Gohan nun der stärkste Krieger der Erde ist.

Da bereits offiziell am nächsten Anime-Ableger der „Dragon Ball Super“-Reihe gearbeitet wird, dürften die Chancen gut stehen, dass wir Son-Gohan Beast bald wiedersehen werden. Vielleicht erfahren wir dann auch, wie stark diese neue mächtige Verwandlung des Fanlieblings tatsächlich ist.