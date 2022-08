Dragon Ball Super: Super Hero kommt bei uns am 30. August in den Kinos. In den USA konnten sich viele Fans schon ein eigenes Bild von dem neuen Film machen. Der Start verlief für den „Dragon Ball“-Streifen offenbar sehr gut: 21 Millionen US-Dollar soll er eingespielt haben.

Dragon Ball Super: Super Hero mit beeindruckendem Kinostart

In den USA ist der neue „Dragon Ball“-Film „Dragon Ball Super: Super Hero“ bereits im Kino angelaufen. Mit großem Erfolg: Laut Variety wurden allein am Starttag selbst bereits 10,7 Millionen US-Dollar eingespielt. Insgesamt sollen in der ersten Kinowoche stolze 21 Millionen zusammen gekommen sein.

Bisher größter Anime-Start in den USA: „Dragon Ball Super: Super Hero“ dürfte unter anderem deshalb so viel Geld in den US-Kinos eingespielt haben, weil es sich um den bisher größten Kinostart eines Anime-Films überhaupt handelt.

Kein anderer Anime-Film ist in den USA bisher in mehr Kinos gestartet, als es jetzt bei „Dragon Ball Super: Super Hero“ der Fall war. Mit 3.007 Locations ist es auch der bisher größte Start des Crunchyroll-Verleihs. Auch der vorherige „Dragon Ball Super: Broly“ wird locker übertrumpft.

Hinter Dragon Ball Super: Super Hero tummeln sich in den US-Kinocharts unter anderem Filme wie „Beast“ auf dem zweiten Platz oder „Bullet Train“ auf Platz drei. Auf dem vierten Platz befindet sich immer noch „Top Gun: Maverick“ und Platz fünf bekleidet wohl „DC League of Super-Pets“.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das erwartet euch in Dragon Ball Super: Super Hero

Worum geht’s? In „Dragon Ball Super: Super Hero“ stehen endlich mal wieder Son Gohan und Piccolo im Vordergrund. Vegeta und Son Goku treiben sich bei Beerus herum, weshalb sich die zuhause gebliebenen Z-Kämpfer auf der Erde mit der Red Ribbon-Armee und selbsternannten Superhelden herumschlagen müssen.

In unserer PlayCentral-Filmkritik zu Dragon Ball Super: Super Hero freut sich Kollege und Anime-Experte Sven Raabe über die beeindruckende Action und saubere Animationen. Auch die herzerwärmende Story samt lieb gewonnener Charaktere zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht.

Wann kommt der Film? Bei uns in Deutschland erhält „Dragon Ball Super: Super Hero“ leider nur einen arg begrenzten Kinostart. Am 30. August könnt ihr den Streifen in den meisten größeren Kinos sehen. Karten dafür sollten jetzt schon erhältlich sein.

Vereinzelt folgen noch einige wenige andere Vorstellungen zu späteren Terminen, es handelt sich dabei aber um keinen regulären Kinostart. Ihr müsst euch also ranhalten, wenn ihr den „Dragon Ball“-Film nicht verpassen wollt.

Plant ihr einen Kinobesuch für Dragon Ball Super: Super Hero? Was erhofft ihr euch vom Film? Schreibt es uns in die Kommentare.