Was macht die Zeno so besonders? Obwohl sie ein kindliches Aussehen haben, sind die beiden Zeno nicht zu unterschätzen. Mit ihrer Fähigkeit können die Zeno jegliche Existenz auslöschen . Doch leider ist ihr naives und kindisches Wesen nur schwer im Zaum zu halten.

Doch in Dragon Ball Super gibt es Zeno gleich zweimal . Obwohl er die mächtigste Figur im ganzen Dragon Ball-Franchise ist, regiert er das Multiversum nicht alleine, sondern mit sich selbst an seiner Seite. Wir verraten euch, wie dieses Missgeschick zustande kam.

Das Universum, in dem Dragon Ball spielt, ist nicht das einzige. Es gibt insgesamt 18 Universen, in denen es ebenfalls Leben gibt und die von Göttern beherrscht werden. Doch über allem steht Zeno, der Herrscher des Multiversums .

Dragon Ball: Warum gibt es Götterherrscher Zeno zwei Mal?

