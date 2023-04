Yamchu bekommt einen Heiratsantrag in Super Dragon Ball Heroes

Der „Dragon Ball“-Anime lebt aktuell in Form von Super Dragon Ball Heroes weiter. Im Supreme Kai of Time-Arc findet das wohl gigantischste Turnier der Geschichte statt, zu dem sogar Yamchu eingeladen wurde.

Yamchu gilt als eher schwächerer Kämpfer und als Pechvogel. Er hat beispielsweise seine große Liebe Bulma an Vegeta verloren. Doch mit der neusten Episode des Animes wissen wir, dass Yamchu eine neue Liebe gefunden hat und bald wohl unter die Haube kommt.

Super Dragon Ball Heroes: Heiratsantrag für Yamchu

In der aktuellen Episode hat Yamchu tatsächlich einen Heiratsantrag bekommen. Die Glückliche heißt Vidro und sie scheint einen Narren an Yamchu gefressen zu haben, obwohl sie zuvor noch verfeindet waren. Yamchu rettete sie vor dem Schurken Hit, weshalb sie ihn fortan nur noch „Liebling“ nannte.

Vidro stammt vom Planeten Glass, doch ihr Stamm wurde von Chilled nahezu ausgerottet. Sie formt mit Yamchu ein Team und rächt sich bei Chilled. Nachdem der Bösewicht bezwungen wurde, fragt sie Yamchu, ob er sie nicht heiraten will.

Wir dürfen gespannt sein, wie die Liebesgeschichte der beiden ausgeht und ob Yamchu sich tatsächlich traut, Vidro zu heiraten.

© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation, Bandai Namco Entertainment

Was ist Super Dragon Ball Heroes? In dem Anime stehen Son-Goku und Vegeta im Mittelpunkt des Geschehens. In einer Zeitreise-Story wollen ihre Widersacher den Lauf der Geschichte verändern, um Bösewichte aus unterschiedlichen Zeitlinien auf die Saiyajins loszulassen.

In Europa ist der Anime nur wenigen Leuten bekannt, da er im Westen nicht so groß beworben wird. In Deutschland ist der Anime erst gar nicht offiziell verfügbar.