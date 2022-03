In der Anime-Serie Super Dragon Ball Heroes startete kürzlich das bisher vermutlich größte Turnier in der langen Geschichte des Franchise. Darin treffen diverse uns vertraute Charaktere aufeinander, wie wir in einem kurzen Teaser-Video sehen können, das auf Twitter von @DBSChronicles geteilt wurde.

Der Supreme Kai of Time-Arc zeigt das bisher gewaltigste Turnier des Franchise

Doch wie kam es zum Turnier? Son-Goku wird von einem ihm unbekannten Wesen zum sogenannten Super Space-Time Tournament eingeladen. Darin treffen mächtige Krieger aus verschiedenen Zeitlinien aufeinander, um zu ermitteln, wer der Stärkste von ihnen ist. Natürlich kann unser Protagonist ein solch verlockendes Angebot nicht ablehnen und befindet sich kurz darauf mittendrin im Getümmel.

In diesem Wettkampf treffen zahlreiche Charaktere aufeinander, die langjährige Fans bereits kennen. Hierzu zählen unter anderem natürlich unsere Helden Son-Goku, Vegeta, Son-Gohan und Piccolo. Hinzu kommen Jiren und Hit, Janemba und Broly („Dragon Ball Z“), Kid Boo und diverse Cyborgs. Selbst Yamchu wurde eingeladen und darf im jüngst gestarteten Supreme Kai of Time-Arc im „Super Dragon Ball Heroes“-Anime nochmal zeigen, was in ihm steckt!

Was viele von ihnen jedoch nicht ahnen, ist, dass sie lediglich Schachfiguren in einem viel größeren Spiel sind. Initiiert wurde das Turnier nämlich von Agios, einem einstigen Kaioshin der Zeit. Sie ist die Vorgängerin von Chronoa, die der eine oder andere Gaming-Fan noch aus den beiden Action-RPGs der „Dragon Ball Xenoverse“-Reihe kennen könnte.

Agios ist der Überzeugung, ihre Nachfolgerin könne die zahlreichen Zeitlinien nicht mehr kontrollieren. Aus diesem Grund habe sie beschlossen, Chronoa abzulösen und während des Turniers scheint es so, als sei es ihr Plan, mehrere Zeitlinien auszulöschen, um wieder Ordnung ins Chaos zu bringen. Entsprechend dürfte es spannend werden, ob Son-Goku und seine Freunde die Göttin aufhalten können werden.

#SDBH UGM "Supreme Kai of Time" Arc PR Anime Promo Clip



UGM 1 (arcade) begins March 10. pic.twitter.com/5XSWn4OTvZ — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) February 26, 2022

So oder so dürfen sich Fans wohl auf einige äußerst interessante Duelle freuen. Son-Goku möchte gegen sein Gegenstück aus einer anderen Zeitlinie antreten, Jiren kämpft gegen Broly und Kid Boo trifft auf Janemba. Der „Super Dragon Ball Heroes“-Anime ist aktuell nicht offiziell in Deutschland verfügbar.