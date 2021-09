In den vergangenen Jahren zog Super Dragon Ball Heroes, ein PR-Anime zum gleichnamigen Arcade-Game, immer mal wieder die Blicke der Fans auf sich. Dies liegt vor allem daran, dass hier sämtliche Ableger des populären Franchise aufeinanderprallen, was Duelle ermöglicht, die in der Hauptgeschichte undenkbar wären. So kam es in der kürzlich veröffentlichten 38. Episode zu einem waschechten Duell der Giganten: Gogeta kämpfte Goku Black.

Super Dragon Ball Heroes: Gogeta vs. Goku Black!

Im aktuell noch laufenden New Space-Time War-Arc ist der aus „Dragon Ball Super“ bekannte Bösewicht Goku Black zurückgekehrt. Doch nicht nur das, der Schurke, bei dem es sich in Wahrheit um den korrumpierten Kaioshin Zamasu handelt, ist stärker als jemals zuvor. Im Laufe der Story erreicht er sogar den Dreifachen Super-Saiyajin, den er mit seiner göttlichen Transformation, dem Super-Saiyajin Rosé, kombiniert und so eine gewaltige Macht entfesselt.

Da sie nicht einmal gemeinsam gegen ihren Feind ankommen, und das obwohl Son-Goku den Perfekten Ultra-Instinkt und Vegeta die „Heroes“-exklusive Verwandlung Super-Saiyajin Gott Super-Saiyan (Controlled Berserk) nutzen. Der letzte Ausweg stellt deshalb die Fusion zu Gogeta dar, die sie am Ende widerwillig ausführen, um ihren Gegner zu besiegen.

Der Fusions-Krieger verschwendet keine Zeit und verwandelt sich in einen Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin Evolved, eine Form, die Vegeta in „Dragon Ball Super“ erreichte. Es ist das erste Mal, das Gogeta diese Macht einsetzt und es ist somit die bisher mächtigste Form des Charakters hinsichtlich all seiner Auftritte im „Dragon Ball“-Franchise. Nach einem harten Kampf gelingt es ihm schließlich, Goku Black zu erledigen, der sich nach einem heftigen Treffer auflöst.

Gogeta vs. Goku Black © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation, Bandai Namco Entertainment

Anschließend gelingt es unseren Helden zwar, an einen anderen Ort zu fliehen, doch dort werden sie bereits von einem mysteriösen Jungen erwartet. Son-Goku scheint das Kind zu erkennen, allerdings endet die Folge, ehe er seinen Namen sagen kann. Der „Super Dragon Ball Heroes“-Anime ist derzeit nicht offiziell in Deutschland verfügbar.