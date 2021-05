Während sich Son-Goku und Vegeta in Dragon Ball Super derzeit auf den Kampf gegen den mächtigsten Krieger des Universums vorbereiten, müssen sie sich in „Super Dragon Ball Heroes“ ganz anderen Herausforderungen stellen. Einer ihrer Feinde nimmt dabei sogar eine komplett neue Legendäre Super-Saiyajin-Form an!

Super Dragon Ball Heroes: Alter Feind erreicht neue böse Super-Saiyajin-Form

Bei diesem Feind handelt es sich um einen alten Bekannten, nämlich den Saiyajin-Krieger Tales. Dieser tauchte erstmals im dritten „Dragon Ball Z“-Kinofilm „Dragon Ball Z – The Movie: Die Entscheidungsschlacht“ auf. Darin landete er mit einigen Kameraden auf der Erde, um den Baum der Macht zu pflanzen, dessen Früchte demjenigen, der sie verzehrt, göttliche Kräfte verleihen soll. Sehr zur Überraschung unserer Helden sah Tales fast genauso aus wie Son-Goku.

In „Super Dragon Ball Heroes“ kehrt dieser Saiyajin-Krieger nun also zurück und ist stärker als jemals zuvor. Eine neue Charakterbiografie, die @DBSChronicles übersetzte, verrät, dass Tales zahlreiche Früchte des Baumes aß und so eine neue Macht erlangte: Die Kraft eines „Legendären Bösen Saiyajin“ oder auch „Legendärer Böser Super-Saiyajin“. Tales ist bereits der zweite uns bekannte „Heroes“-Bösewicht, der diese Form erreichen konnte, die erst jetzt eine offizielle Bezeichnung erhielt. Der andere Charakter ist der Saiyajin-Krieger Cumber, der über gewaltige Kräfte verfügt.

The #SDBH website has been updated with the character bios of both the Evil Saiyans "Cumber" and "Turles"



Oof, Turles wanted to become the new Saiyan King 🧐 pic.twitter.com/H0Qpcm3L0z — SUPER クロニクル (@DBSChronicles) May 9, 2021

Was zeichnet einen „Legendärer Böser Super-Saiyajin“ aus? Die Transformation lässt den Körper wachsen und insgesamt massiger wirken. Zudem werden die Haare länger, wobei sie ihre natürliche schwarze Farbe behalten. Auf den ersten Blick erinnert diese Form an einen Dreifachen Super-Saiyajin. Der größte Unterschied zu dieser Form ist die tiefrote Aura, die den Körper des bösen Saiyajin umhüllt. Ein „Legendärer Böser Super-Saiyajin“ kann die Macht dieser Verwandlung mit anderen Super-Saiyajin-Transformationen kombinieren und so noch stärker werden.

Was ist Super Dragon Ball Heroes?

Im Westen ist „Super Dragon Ball Heroes“ vermutlich nur wenigen Fans ein Begriff. Dies liegt primär daran, dass in den vergangenen Jahren mit dem Nintendo Switch-Spiel „Super Dragon Ball Heroes World Mission“ und einzelnen Manga-Bänden nur sehr wenige Ableger der Marke bei uns veröffentlicht wurden. Diese Reihe nahm ihren Anfang jedoch bereits im Jahr 2010 in Form von Arcade-Games in japanischen Spielhallen.

Entwickelt werden die Spiele vom Studio Dimps, die beispielsweise auch für die beiden „Dragon Ball Xenoverse“-Games verantwortlich zeichnen. 2016 veröffentlichten die Macher ein großes Update für ihre Arcade-Reihe und seither heißt diese „Super Dragon Ball Heroes“. Seit diesem Update erzählt das Spiel – das immer wieder um neue Missionen (gewissermaßen Story-Pakete) erweitert wird – eine fortlaufende Handlung. Das Besondere hierbei ist, dass sich die Marke an allen Ablegern des Franchise bedient, also an den Anime-Serien, den Anime-Kinofilmen und anderen Spielen.

Son-Goku und Xeno Goku / © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation, Bandai Namco Entertainment

2018 erreichte die „Super Dragon Ball Heroes“-Marke dann einen neuen Meilenstein, denn Bandai Namco Entertainment und Toei Animation kündigten eine Anime-Serie zur Videospielvorlage an. Im Mittelpunkt dieser Serie stehen Son-Goku und Vegeta, die sich sowohl mit alten auch neuen Feinden messen müssen. Möglich macht dies eine Zeitreise-Story, in deren Verlauf Bösewichte die Geschichte verändern wollen und dabei Schurken aus verschiedenen Zeitlinien auf unsere Helden loslassen – wie Tales als „Legendären Bösen Super-Saiyajin“.

Der „Super Dragon Ball Heroes“-Anime, welcher sich mit dem „Space Time War“-Arc derzeit bereits in seinem siebten Handlungsstrang befindet, ist offiziell nicht in Deutschland verfügbar.