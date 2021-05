Nachdem wir euch gestern bereits von einem Leak bezüglich eines neuen Dragon Ball Super-Kinofilms berichteten, wurde der nächste Leinwand-Ableger des Franchise heute offiziell angekündigt. Die Verantwortlichen verrieten zudem erste kleine Informationen, worauf sich die Fans in Son-Gokus nächstem Abenteuer freuen dürfen.

Dragon Ball Super: Arbeiten am Kinofilm starteten bereits 2018

Am heutigen Son-Goku-Tag ließen die Macher von Toei Animation auf ihrer hauseigenen Website die Bombe platzen. Im Rahmen einer Pressemitteilung verraten sie, dass der nächste, derzeit noch namenlose „Dragon Ball Super“-Kinofilm im Jahr 2022 seine Premiere feiern soll. Mit diesem gewaltigen Projekt soll das 1984 gestartete Franchise „neue Höhen“ erreichen.

Nach „Dragon Ball Super: Broly“, der 2018 in Japan und 2019 auch in Deutschland startete und sich zu einem weltweiten Kassenschlager entwickelte (über 120 Millionen US-Dollar Einspielergebnis), wird es der zweite Kinofilm zur Anime-Serie sein. Die Arbeiten an diesem neuen Film begannen bereits 2018, noch bevor der Legendäre Super-Saiyajin Broly sein Leinwand-Comeback feierte.

Der zweite „Dragon Ball Super“-Film kommt 2022 / ©BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION

Das Ziel der Verantwortlichen ist es, mit dem kommenden Kinofilm „eine groß angelegte Geschichte zu erzählen“, die auf dem Erfolg des Vorgängers aufbauen soll. Um dies zu gewährleisten, ist erneut „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama in die Entwicklung des Projekts involviert. Mit „größter Liebe zum Detail und höchsten Qualitätsansprüchen“ habe der Mangaka voller Hingabe gearbeitet, damit am Ende ein Film entstehen könne, der innerhalb der langen Geschichte des Franchise seinesgleichen suchen solle.

Neben der Geschichte wird Toriyama darüber hinaus ebenfalls für die Dialoge sowie die Charakterdesigns verantwortlich zeichnen. Im Rahmen einer besonderen Mitteilung, die auf der offiziellen „Dragon Ball“-Website auch mit einer deutschen Übersetzung veröffentlicht wurde, sagte der Erfinder der Reihe:

Ein brandneuer Film nach „Dragon Ball Super: Broly“ ist derzeit in Produktion!

Genau wie im vorherigen Film leite ich die Story- und Dialogproduktion und hoffe, dass wir einen weiteren tollen Film produzieren können.

Ich will nicht zu viel verraten, aber macht euch auf spannende Kämpfe gefasst, an denen möglicherweise ein Charakter teilnehmen wird, der euch überraschen wird.

Wir werden in Bezug auf die visuelle Ästhetik einige neue Methoden ausprobieren, um den Zuschauern ein großartiges Erlebnis bieten zu können. Ich hoffe, alle freuen sich auf den neuen Film! Akira Toriyama über den kommenden „Dragon Ball Super“-Kinofilm

Akira Toriyamas besondere Nachricht / © TOEI ANIMATION Co., Ltd. All Rights Reserved.

Was genau der Mangaka mit seinen Äußerungen bezüglich der „visuelle[n] Ästhetik“ des Films meint, wird in der Ankündigung nicht weiter ausgeführt. Womöglich soll der Film, anders als sein Vorgänger, der sich optisch recht nah am Look von Toriyamas Manga-Zeichnungen orientierte, wieder auf einen moderneren Stil setzen. Auch weitere Informationen zur Handlung des Films sind noch nicht verfügbar.

Die Veröffentlichung der Anime-Serie „Dragon Ball Super“ sowie die des Kinofilms „Dragon Ball Super: Broly“ auf Blu-ray und DVD erfolgte hierzulande bei KAZÉ Anime. Der Carlsen-Verlag veröffentlicht derweil die offizielle Manga-Reihe. Ob der kommende Kinofilm 2022 auch in Deutschland starten soll, ist noch nicht bekannt.