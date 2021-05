Mittlerweile liegt die Ausstrahlung des Finales des Dragon Ball Super-Anime bereits über drei Jahre zurück. Die Geschichte von Son-Goku wurde anschließend im Kinofilm „Dragon Ball Super: Broly“ und der offiziellen Manga-Reihe fortgesetzt. Das nächste Kapitel der Saga könnte erneut ein Leinwand-Ableger sein und bereits morgen angekündigt werden.

Dragon Ball Super: Neuer Kinofilm im Jahr 2022?

Dies geht zumindest aus einer aktuellen Meldung von Dragon Ball Super France hervor. Demnach habe die offizielle Website von Toei Animation Europe, also der europäische Arm des für den „Dragon Ball Super“-Anime verantwortlichen Studios, dies am 5. Mai 2021 in einem Artikel angedeutet. In besagtem Beitrag war von der „überraschenden Ankündigung eines neuen Dragon Ball Super-Films“ die Rede, der 2022 in den Kinos starten solle.

Der Beitrag ist mittlerweile gelöscht / © Toei Animation Europe

Erfolgen soll die Ankündigung morgen, am 9. Mai 2021. Dies ist ein spezielles Datum, da es in Japan der offizielle Son-Goku-Tag ist. Im Japanischen wird die Zahl fünf wie „go“ und die neun wie „kyu“ oder auch „ku“ ausgesprochen. Es wäre entsprechend ein mehr als passender Zeitpunkt für die Ankündigung eines neuen Kinofilms.

Zusätzliches Gewicht erhält dieser Leak durch eine jüngst auf der offiziellen Toei Animation-Webseite veröffentlichten Nachricht von „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama (via Draganath). In dieser bestätigt der Mangaka die Arbeiten an einem neuen Kinofilm, in dem ein „unerwarteter Charakter“ auftauchen könnte. Die ganze Nachricht lautet:

Nachricht von Akira Toriyama / © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation

Ein ganz neuer Film ist seit „Dragon Ball Super: Broly“ in der Mache!

Ähnlich wie beim Vorgänger, bin ich stark in die Entwicklung der Geschichte und der Dialoge eingebunden, um einen weiteren erstaunlichen Film zu erschaffen.

Ich kann es mir noch nicht erlauben, zu viel über die Handlung zu sagen, aber seien Sie auf einige extreme und unterhaltsame Kämpfe gespannt, in denen ein unerwarteter Charakter auftreten könnte.

Wir werden in Bezug auf die visuelle Ästhetik Neuland betreten, um den Zuschauern eine unglaubliches Erfahrung zu bieten, weshalb ich hoffe, dass sich alle auf diesen neuen Film freuen werden! Akira Toriyama zum nächsten „Dragon Ball Super“-Kinofilm

Da es sich hierbei gegenwärtig noch um Leaks und entsprechend unbestätigte Informationen handelt, sollten diese noch mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Dass Toei Animation jedoch an einem neuen „Dragon Ball Super“-Kinofilm arbeitet, bestätigte vor knapp zwei Jahren bereits Akiyo Iyoku, der beim japanischen Shueisha-Verlag für den Dragon Ball Room verantwortlich ist, in einem Interview. Damals sagte er, die Vorbereitungen für den nächsten Film des Franchise würden langsam starten und die Reihe solle definitiv fortgesetzt werden.