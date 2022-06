Erst seit gut zwei Wochen läuft Dragon Ball Super: Super Hero in den japanischen Kinos, da richten die Verantwortlichen hinter dem Kult-Franchise schon den Blick gen Zukunft. In einem kürzlich erschienenen Interview wurde bestätigt, dass sich bereits ein neues Projekt zur Marke in Arbeit befindet.

Art des neuen Dragon Ball Super-Projekts noch unbekannt

Besagtes Interview erschien in der jüngsten Ausgabe des japanischen V-Jump-Magazins, in dem monatlich ein neues Kapitel des Dragon Ball Super-Manga veröffentlicht wird. Darin äußerte sich Akio Iyoku, der Boss des Dragon Ball Room zur Zukunft der IP und der just erwähnten neuen Produktion. Ins Englische übersetzt wurden dessen Aussagen von Twitter-User @DbsHype.

Iyoku sagt zunächst, Japan sei auf das Franchise rund um Son-Goku und seine Freunde „sehr stolz“, weshalb auf den Machern des neuen Anime-Kinofilms ein großer Verantwortungsdruck gelastet habe. Zudem sei das Werk nicht nur für ein einheimisches, sondern vielmehr ein internationales Publikum gemacht worden.

Auf die Frage, was als nächstes für „Dragon Ball Super“ geplant sei, entgegnete Iyoku, dass ein neuer Ableger der Marke „bereits in Arbeit“ sei. Abschließend ergänzt er, Mangaka Akira Toriyama, der Schöpfer der ikonischen Marke, arbeite „schließlich ständig an neuen DB-Konzepten und Ideen. Wir denken alle darüber nach, was wir der Welt als nächstes zeigen wollen.“

Unklar ist aktuell allerdings noch, um was für eine Art von Projekt es sich dabei genau handelt. Denkbar wäre ein weiterer Anime-Kinofilm, der die Geschehnisse aus „Dragon Ball Super: Super Hero“ fortführen wird. Ebenfalls möglich wäre des Weiteren auch eine Fortsetzung der Anime-Serie, zu der es in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte gab. Ein neuer Manga-Arc wurde bereits bestätigt.

In Deutschland startet „Dragon Ball Super: Super Hero“ im Rahmen der Crunchyroll Anime Nights im August 2022. Ein genauer Starttermin ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.